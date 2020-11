Derfor kan Maren Lundby tjene på verdenscupavlysningene

LILLEHAMMER (VG) Maren Lundby (26) og hoppkvinnenes kommer tidligst i gang 22. januar, men for den regjerende verdensmesteren kan hun dra noe positivt ut av «elendigheten».

BEST SIST: Er rørt Maren Lundby fikk overrakt krystallkula som bevis på at hun vant verdenscupen sammenlagt for kvinner sist vinter. Den kom til henne i september. Foto: Geir Olsen, NTB

6 minutter siden

– Hvis det er noen vinner oppi det her, så er det meg. Er det en periode i karrieren man skal være skadet så ville jeg valgt denne. Jeg ser muligheter. Jeg har bygd meg opp etter skaden og får to måneder på å trene meg opp, sier Lundby til VG etter en treningsøkt på Lillehammer.

Der er det ikke kommet snø enda, så de foregår innendørs enn så lenge for hennes del. Økter på plast i hoppbakkene har denne uken blitt droppet, fordi hun på sensommeren fant ut at hun lider av «Jumpers Knee» - en belastningsskade i kneet. Alternative øvelser har preget opptreningen, og forsøk på nedslag med motsatt bein for å la det foretrukne venstrebeinet hvile.

– Jeg må teste akkurat det i bakken før jeg vet om det blir mulig å gjøre, men jeg har litt bedring i kneet nå. Så kommer jeg sikkert alltid til å kjenne det.

– Man må se på det positive, mens man har denne kjedelige ventingen. Jeg skulle jo gjerne sett at vi kom i gang nå.

Torsdag ble det klart at verdenscupen på Lillehammer ikke blir arrangert som normalt helgen 4. til 6. desember grunnet pandemien. FIS har fått spilt inn et ønske om å finne en senere passende dato. Også rennene i japanske Zao og Sapporo på nyåret er avlyst for Lundby og kvinnelandslaget.

Fakta Foreløpig terminliste 2021 Dette er rennene på terminlisten for kvinnehopperne etter avlysningene: 22.-24.01: Ljubno, Slovenia 29.-31.01: Titisee-Neustadt, Tyskland 05.-07.02: Hinzenbach, Østerrike 18.-20.02: Rasnov, Romania 23.02–07.03: VM i Oberstdorf 12.-14.03: Beijing, Kina 12.-21.03: Raw Air, Norge (Oslo, Lillehammer, Trondheim) 19.-28.03: Russia Blue Bird Tournament, Russland (Nizhny Tagil og Chaikovsky) Vis mer

Herrene får lov

Dermed er det ikke mange konkurranser terminfestet akkurat nå. Lundby ser at programmer er skjørt dersom det kommer nye utsettelser, og syns det er rart det nå er en slags ti måneder trening, to måneder konkurranse-sesong.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan kalenderen til gutta. De skal til Polen neste uke, der er smittesituasjonen i negativ utvikling. Men det får det jo til, da, sier Lundby.

Det er gjennomgangsmelodien i hennes karriere at det er et frustrasjonsspørsmål.

Heldigvis kan det være bedring i vente. Den tyske grensjefen i hopp, Horst Hüttel, ser for seg at kvinnene kan få sjansen i hoppuka fra 2021-22-sesongen.

Og i VM i Oberstdorf får de hoppe i stor bakke, mot tidligere normal.

Statsminister Erna Solberg har tidligere rost Lundby for sitt standpunkt i likestillingskampen:

Utfordringer i Norge

Selv har hun «all verdens» motivasjon og tro på god forberedelse til å ta nok en mesterskapsmedalje. I fjor vant hun verdenscupen sammenlagt for tredje året på rad, og har 30 v-cup seire totalt. Dermed er hun storfavoritt foran det som nå blir 2021-sesongen.

Men de er vanligvis utenlands om sommeren og ser at sesongforberedelsene, i tillegg til skadetrøbbelet, blir litt amputerte i Norge. Derfor er det kanskje godt med litt ekstra tid.

– I mellomeuropa kjører de bil mellom mange bakker dekket av plast. Vi har tre innlegg i Norge. Det er litt for lite.

– Vi håper å få til en tur til Oberstdorf nå snart, i hvert fall i forkant av VM. Det kan vi kanskje bruke denne åpne kalenderen til.