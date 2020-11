Wolden: Statsministerens svar tyder på EM-nei

Statsminister Erna Solbert EM-uttalelser er dårlig nytt, mener kommunedirektøren i Trondheim.

Kommunedirektør Morten Wolden tar statsministerens EM-uttalelser som et et signal om at det ikke blir håndball-EM i Trondheim i desember. Christian Stendal

13. nov. 2020 14:28 Sist oppdatert nå nettopp

- Vi jobber med spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å ha en protokoll for et sånt stort arrangement. Det er mange tegn som tyder på at dette kan komme til å være vanskelig – å få til en protokoll når så mange mennesker skal komme og som berører så mange mennesker, sa statsminister Erna Solberg da NTB fredag ettermiddag spurte henne om mulighetene for å få gjennomført kvinnenes håndball-EM i Trondheim i desember.