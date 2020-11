Skadetrøbbel for Sola før cupfinalen - to nøkkelspillere ute

I semifinalen ble strekspiller og forsvarskjempe Martine Wolff alvorlig kneskadet. Nå er også forsvarsbauta Martha Barka ute i en lengre periode.

Martine Wolff ble skadet i semifinalen lørdag (arkivfoto). Kristian Jacobsen

11 minutter siden

– Jeg har kjent på det en stund, men ikke tenkt at det var så alvorlig. Da jeg tok en MR viste det seg at jeg hadde et tretthetsbrudd i ryggen, sier Martha Barka til Aftenbladet.

Forsvarsspilleren som, ifølge trener Steffen Stegavik, er nøkkelen til Solas forsvarssuksess denne sesongen, er dermed ute i tre måneder.