Norske unggutter får et stjernelag av trenere

Robert Hedin (55), landslagstrener for USA (tre år hittil), landslagstrener for Norge i seks, 196 landskamper, har vært proff og trener i utenlandske klubber.

Sindre Walstad (48), 85 landskamper, mangeåring trener, keepertrener på U-landslaget.

Gunnar Pettersen (65), landslagstrener for Norge i to perioder, tilsammen i 12, 137 landskamper, skytterkonge i Norge i fem sesonger, trener for en rekke topplag på herre- og kvinnesiden.

Glenn Solberg (49). Landslagstrener for Sverige fra 2020, 122 landskamper, proff i Tyskland og Spania i ni år, assisterende landslagstrener for Norge fra 2014–16.