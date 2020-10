Verdensmesteren trodde det var en tulletelefon. Derfor avviste han sponsoren.

Telefonsamtalen endret Salum Kashafalis hverdag. Gullgutten kunne selv ha ødelagt alt.

På trening på Toppidrettssenteret på Sogn i Oslo. Salum Kashafali bygger seg opp mot en ny sesong. Foto: Dan P. Neegaard

Salum Kashafali forberedte seg til Impossible Games på Bislett.

100-meterløperen fikk prisen som Årets mannlige parautøver på idrettsgallaen i januar, etter en sesong med verdensrekord og VM- gull. Denne junidagen kjente han på en skade inn mot lysken. Den opptok ham mer enn mannen som ringte og spurte om den synshemmede friidrettsutøveren hadde en sponsor. Den ukjente ville hjelpe ham.

«Jøss, hvem er han?», tenkte 26-åringen.

Kashafali hadde hodet fullt av mye annet. Derfor skyndet han seg å fortelle at han kunne ringe tilbake senere.

Men det glemte han.

– Jeg tok ham ikke alvorlig. Når en person kommer til deg ut av det blå og vil hjelpe deg, er det ikke til å tro, sier løperen.

På Bislett Games for halvannet år siden, løp Salum Kashafali inn til verdensrekord på 100 meter. Det takket han for. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fakta Salum Kashafali Født: 25. november 1993 Kommer fra: Kongo. Til Norge som kvoteflyktning Bosatt: Bergen Klubb: Norna-Salhus Meritter: Verdensrekord for svaksynte (10,45) på 100 meter. Verdensmester på samme distanse 100 m i para-VM 2019, NM-gull på 100 m 2019 (for funksjonsfriske). Fire NM-gull og en rekk medaljer fra NM, inkludert stafett. Vis mer

Som en høyere makt

Han har tatt turen over fjellet til Olympiatoppen i Oslo for å møte sin mangeårige trener Jan Hordvik.

Det er blitt hverdagen nå, halvparten av tiden i hovedstaden. Der har han nærhet til et godt støtteapparat – og ikke minst bergenseren som i sin tid tok seg av unggutten da han startet med friidrett i klubben Norna-Salhus. Hordvik bor nå på Østlandet.

Hverdagen er forandret for begge. Verdens beste parautøver er blitt profesjonell på heltid. Han har fått en god årslønn og en kontrakt på to år. Hordvik kan møte eleven oftere, også på dagtid.

For det viste seg at selv om Kashafali glemte oppringningen, ga ikke Tom Emil Olsen opp. Eieren av et brandingbyrå, sunnmøring bosatt i Bergen, ringte igjen to-tre uker senere.

Han har selv en synshemmet datter og visste godt hva det betyr å se dårlig.

– Jeg ble så imponert over at han knuste funksjonsfriske i konkurranser, selv om han bare har to prosent syn, sier Olsen.

Trening må til. Salum Kashafali ser mot store oppgaver i 2021. Målt er gull i EM og Paralympics. Foto: Bård Bøe/BT

Gjelder å se mulighetene

– Sponsoren har reddet min idrettskarriere på mange måter. Jeg har jobbet deltid og fått litt støtte fra familien, klubben, og Olympiatoppen. Jeg skal ikke klage, men det har vært en bekymring som lenge har hengt over meg, sier Salum Kashafali.

Det Olsen fort oppdaget ved det første, fysiske møtet i koronatiden, var at sprinteren har en stor personlighet og står frem som et «likandes» menneske.

Derfor ville han dekke alle utgifter til mat, husleie og lønn.

– Jeg kan dra på alle de treningsleirene jeg vil, sier løperen.

Nå vil han gape over mer på idrettsbanen.

To som er blitt gode samarbeidspartnere. Tom Emil Olsen og Salum Kashafali. Foto: Aleksandra Hanna Pestka/BT

Tar ny sats

– Jeg og treneren min har diskutert det lenge. Jeg vil prøve å kvalifisere meg til lengde i Paralympics i Tokyo til sommeren. Den øvelsen var noe av det første jeg startet med da jeg begynte i klubben, men så løp jeg enda fortere, ler Kashafali.

Han og Hordvik har funnet ut at lengde går etter 100 meter og en eventuell 200 meter i Japan.

– Jeg mener at Salum kan gjøre det bra der. Han løper mye fortere nå enn da han hoppet seks meter i 2011. Dessuten er han veldig spenstig, opplyser Hordvik.

Til tross for skade vant Salum Kashafali 100 meter under sommerens Impossible Games, på ny årsbeste i verden. Senere gjorde riften i en sene så mye skade at han ikke klart å forsvare NM-gullet på Fana stadion i september. Foto: Lise Åserud/NTB

Holdt sykdommen hemmelig

Nå dreier det seg om forberedelser til EM i Polen i mai og Paralympics kommende høst.

– Vi legger ikke skjul på at målet er å kjempe om NM-gullet på 60 meter innendørs, sier Hordvik om det som gjelder i vinter.

Mesterskapet går i Ulsteinvik i februar, der både Karsten Warholm og Tom Emil Olsen kommer fra.

Hordvik forteller at planen også er at Kashafali skal løpe NM-stafett for funksjonsfriske. Håpet er medalje. Det avhenger av at eleven får sisteetappen. Da kan han få pinnen i hånden. Det er mye vanskeligere å avlevere selv, for en som er nesten blind.