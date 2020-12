Dette har ikke Mowinckel gjort på 646 dager: – Jeg er veldig lettet

Ragnhild Mowinckel (28) gjorde comeback og kjørte sitt første verdenscuprenn på nesten to år.

Ragnhild Mowinckel er endelig tilbake i verdenscupsirkuset. Giovanni Auletta / AP

Lørdag ettermiddag kom hun i mål etter sitt aller første verdenscuprenn siden mars i fjor. Selv om resultatet rent sportslig ikke var av hennes beste, var det likevel ingen tvil om at hun selv var meget fornøyd med i det hele tatt få lov til å kjøre finaleomgangen i Frankrike. Til slutt endte hun på en gledelig 20.-plass i comebacket.

– Jeg er veldig lettet. Det er kanskje det man kjenner mest på i øyeblikket. Det er utrolig mange dager siden jeg sto i denne situasjonen. Jeg er veldig lettet nå og føler at jeg er veldig fornøyd med dagen. Jeg tenker at nå kan det bare gå én vei herfra. Det var tøffe forhold i dag og et tøft comeback i verdenscupen. At kneet mitt holdt, skal jeg være veldig fornøyd med, sa Mowinckel i et intervju med NRK etter rennet.