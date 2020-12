Kilde om Kristoffersens «kjerring»-uttalelse: – Ikke noe vi står for

Etter en skuffende førsteomgang, sa Henrik Kristoffersen at han «kjører som ei kjerring». Det er ikke et utrykk han får støtte for blant lagkameratene.

LAGKAMERATER: Henrik Kristoffersen, Leif Kristian Nestvold-Haugen og Aleksander Aamodt Kilde ser på avslutningen av et verdenscuprenn i Val D’Isere i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB

20. des. 2020 16:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er nok et lite feilskritt av han sin del, han ordlegger seg på en måte som er litt utaktisk. Jeg tror ikke han mente det på den måten, men jeg ville ikke sagt det selv, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG på pressekonferansen etter storslalåmen i Alta Badia.

Det ble nok en norsk jubelhelg i alpint og Atle Lie McGrath sikret sin første pallplass noensinne med den sensasjonelle andreplassen sin. Aleksander Aamodt Kilde er ett poeng bak å lede verdenscupen sammenlagt med sin sterke sjetteplass.

Mest oppmerksomhet - i alle fall før andreomgang - fikk Henrik Kristoffersen da han sa han «kjører som ei kjerring» etter å ha kjørt inn til 12. plass. Han endte til slutt som nummer 15.

– Man skal være litt påpasselig i dagens samfunn. Når det er mye snakk om forskjellsbehandling, er ikke det et uttrykk man ønsker å bruke. Jeg tror ikke han så for seg at han så for seg at det var et stikk til noen, men det er ikke noe vi står for, fortsetter Kilde.

Kajsa Vickhoff Lie gjennomførte også en sterk helg, med fjerde- og tiendeplass i henholdsvis utfor og super-G.

– Oi! Det har jeg ikke sett, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er nok ikke det jeg ville sagt om jeg gjorde det dårlig. Det er nok bare en måte han velger å si det på, men jeg legger meg ikke opp i hvordan Henrik ordlegger seg, sier hun på telefon på vei hjem til karantenejul med «mamsen».

Også tidligere toppalpinist Nina Haver-Løseth, som nå figurerer som NRK-ekspert, mener at stjerna fra Rælingen burde ordlagt seg annerledes.

– Det var et ironisk ordvalg. For jeg er sikker på at noen av «kjerringene» hadde kjørt fra ham i dag. Det er umodent å si i 2020, sier Haver-Løseth på NRKs vinterstudio-sending.

Også VG-kommentator Leif Welhaven har meldt seg på og skriver på Twitter at «et uttrykk som «jeg kjører som en kjerring» bør det være mulig å styre unna».

VG har forsøkt å nå Kristoffersens far Lars for en kommentar, så langt uten hell.