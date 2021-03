De italienske utøverne reiser hjem fra ski-VM etter coronasmitte: – Veldig skuffet

OBERSTDORF/OSLO (VG) Det italienske laget har bestemt seg for å reise hjem fra ski-VM i Oberstdorf etter at coronaviruset har begynt å spre seg i VM-boblen. Flere i det italienske støtteapparatet har testet positivt.

REISER HJEM: Italias Francesco De Fabiani (til venstre) og resten av utøverne i laget reiser hjem fra VM. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

3. mars 2021 11:06 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det melder det italienske forbundet i en pressemelding.

– Dessverre har flere i støtteapparatet testet positivt. Derfor har vi bestemt oss for at de til stede i VM skal reise hjem til Italia, står det i meldingen.

Det gjelder Italias lag i alle grener. Det skal være snakk om to positive prøver i støtteapparatet.

– I henhold til protokoller har alle involvert i VM i Oberstdorf gjennomført daglige tester - til og med utover det som kreves av lokale myndigheter - for å garantere sikkerheten til utøverne, heter det videre i pressemeldingen.

Også den italienske løperen Francesco De Fabiani bekrefter nyheten overfor VG.

– Dessverre er det sant. Femmila var min største sjanse, så jeg er veldig skuffet, sier han.

Les også Granerud med positiv coronatest i ski-VM: – Jeg er veldig trist

Stefano Gardener, Giandomenico Salvadori, Davide Graz og Mirco Bertolina skulle gått onsdagens 15-kilometer, men stiller nå ikke til start.

Den italienske hopperen Jessica Malsiner (18) har tidligere blitt coronasmittet sammen med et medlem av Italias støtteapparatet. De ble satt i isolasjon etter smitten.

Tidligere onsdag bekreftet det norske hopplandslaget at Halvor Egner Granerud er smittet av coronaviruset. Dermed er VM over for 24-åringens del.

Asker-hopperen har vært verdens suverent beste skihopper denne sesongen med elleve verdencupseire. Det er flest i norske hopphistorie på herresiden sammen med Roar Ljøkelsøy.

Saken oppdateres.