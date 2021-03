Vinteridrettssjefen: – En fare for at vi kan bli for høye på oss selv

Ett år før OL i Beijing har norsk idrett et godt utgangspunkt etter ski-VM. Samtidig er det mye mer usikkerhet enn det har vært før tidligere leker.

Therese Johaug blir hyllet av sølvvinner Heidi Weng etter tremila i VM. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

38 minutter siden

– Det er enormt hva norske utøvere har fått til, sier Helge Bartnes.

Han er vinteridrettssjef og assisterende toppidrettssjef på Olympiatoppen og sikter til at Norge tok 31 medaljer på 24 øvelser.

Men hva nå ett år før OL? Er det bare å senke skuldrene og satse på at medaljene vil renne inn også der? Norge er jo så langt foran alle andre.

– Det er en fare for at vi kan bli for høye på oss selv. Det er naturlig å tenke sånn, men dette er vi bevisst på. Jeg tror det er viktig å ta vare på selvtilliten som norsk idrett har fått, men samtidig må vi nullstille oss og se hva som møter oss i Beijing. For mye er annerledes der enn det vi er vant til.

Bartnes tenker på disse faktorene:

De aktive skal konkurrere i høyden.

De møter en helt annen kultur.

Forberedelsene kan ikke gjøres slik de er vant til.

Uforutsette meteorologiske utfordringer kan oppstå.

Skal reise over syv tidssoner. Akklimatisering blir viktig.

Les også De to vennene Jarl og Halvor hadde store gullplaner. Den ene ble konge i VM. Den andre fikk sin drøm smadret.

Må finne en annen vei

Norsk idrett er kjent for gode forberedelser. Før hvert OL har det vært utsendinger som har testet forholdene på arrangørstedet i god tid før lekene.

– Normalt har vi fått forberedt oss de to siste årene før OL, men det får vi ikke gjort nå på grunn av pandemien. Det er en usikkerhet knyttet til det at de aktive ikke har kunnet dra i høyden så mye som de ønsker. Og dermed heller ikke har kunnet teste snø og andre forhold. Alle testarrangementer, som i prøve-OL, er avlyst.

Bartnes forteller at det er i gang et forskningsprosjekt som fornyes hvert år og som nå heter Ski 2022. Det går på skiegenskaper, struktur og meteorologi. Værskifte står på den agendaen. I tett samarbeid smøreteamene i flere idretter. Det er en kontinuitet i dette arbeidet som kom til nytte i ski-VM.

For vinteridrettssjef Helge Bartnes i Olympiatoppen er det viktig at norsk idrett forvalter prestasjonene i VM på en god måte. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tid for at regnskapet gjøres opp

Olympiatoppen samarbeider tett med de ti vinteridrettene som skal til OL og bidrar med sine ressurser. Særidrettene har sin evaluering etter vinteren.

– Og så blir det møter i slutten av april eller først i mai, for å se på hva evalueringene har gitt oss. Deretter skal vi finne ut om vi skal videreføre eller endre strategiske fokusområder inn mot OL, sier Bartnes.

Utøvere som er aktuelle for OL og Paralympics i Beijing, pleier også å møtes før de skal representere Norge. Planen er at det skal være en samling 25. og 26. mai, men nå ser det ut som om den blir digital.

Fakta Norges medaljeutvikling 2019, 25: 13-5-7 (22 øvelser) 2017, 18: 7-6-5 (21) 2015, 20: 11-4-5 (21) 2013, 19: 8-5-6 (21) 2011, 20: 8-6-6 (21) Kilde: NTB Vis mer

Må strekke seg videre

Oppfordringen fra vinteridrettssjefen er at norsk toppidrett fortsatt må tenke utvikling. Det gjelder Olympiatoppen og særforbund.

– Gjør vi ikke det, mister vi motivasjonen.

Han mener at motivasjonen for å strekke seg kommer når idretten lykkes. Og han synes det er fint at idretten er opptatt av å dele med andre nasjoner. Norge kan ikke være seg selv nok. Det skjer slik:

Forskningen blir publisert.

Skiforbundet har åpne samlinger for utenlandske løpere og trenere.

Kombinert har tatt med en utøver fra Estland, for å gi innsyn i treningshverdagen.

Norske trenere «eksporteres» til andre nasjoner.

Utenlandske utøvere er i Norge på samlinger og får hjelp.

De kinesiske skiskytterne får tilgang på like gode ski som de norske utøverne.

Mye som blir nytt og uvant

– Foran OL er det veldig mange usikkerhetsmomenter, ikke minst med tanke på at Beijing blir et høydemesterskap. Utøverne burde hatt et fullt høyderegime fra sesongstart. Den muligheten ligger ikke til rette nå, sier TV 2s langrennsekspert Odd-Bjørn Hjelmeset.

Han har flere momenter:

– Jeg er overbevist om at hvis man skal prestere i mesterskap, må lagene reise tidlig på en precamp. Mat kan bli et problem, fordi det er noen restriksjoner for å ta mat inn i Kina. Da kan det fort bli en ny type bakterieflora.

Hjelmeset minner om det som skjedde med flere av håndballherrene under VM i Egypt. De fikk mageproblemer.

– Å bli syke i før eller under et mesterskap er fryktelig.

Testing av ski er også et område som fort skaper problemer. Norge hadde svært gode ski i Tyskland. Tyskere, som hadde testet mye, hadde utrolig nok dårlige ski

– I Sotsji-OL var det Norge som bommet. Da ble det testet ekstremt mye på forhånd. I stafetten ble Norges kvinnelag nummer fem. I Beijing kan fort vær og føreforhold spille inn, sier den tidligere landslagsløperen.

Under kvinnestafetten i OL i Sotsji, gikk Norge på en skikkelig smørebom. Her blir Astrid Uhrenholdt Jacobsen trøstet. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Konkurrentene skjerper seg

Sportssjef Ivar Stuan i kombinert, en idrett som tok åtte VM-medaljer, mener at det skal gjøres en stor jobb det neste året for å holde seg på det rette sporet.

– Foruten trening og atter trening, vet vi at mange utlendinger blir mer skjerpet av at vi Norge gjorde det så bra i VM.

– Ja, det er mange usikkerhetsmomenter, blant annet at vi aldri har vært i Beijing. Det er stor forskjell sammenlignet med Oberstdorf, som vi har vært mange ganger og kjenner godt, sier Stuan.

Det snaue siste året før vinteridrettsfolket samles i Kina, vil gå fort. OL starter 4. februar 2022, Paralympics 4. mars.

Inn mot lekene er det mange brikker som skal på plass.