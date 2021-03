Har fått inn 50.000 fra Tromsøs befolkning – men sluttspillet er fortsatt i fare

Givergleden har vært stort, men det er høyst usikkert om Tromsø Storm får fullført sesongen.

TAKKER FOR STØTTE: Ørjan Sandvik Hansen i Tromsø Storm. Foto: Håkon Steinmo

Laget startet en Spleis med for å sikre sluttspill og klubbdrift sist uke og har nå fått 50.075 kroner inn fra til sammen 93 givere.

– Koronaen har gjort hverdagen vanskeligere for Tromsø Storm, både sportslig og økonomisk. Tapte billett- og kioskinntekter, kansellerte kamper andre avlyste inntektsbringende arrangementer, samt økte utgifter i forbindelse med gjennomføring av sesongen, reiser o.l. Klubben har tapt et sekssifret beløp og trenger støtte for å kunne gjennomføre sluttspillet og videre drift. Klubben håper på litt ekstra støtte i en tøff tid, skrev klubben på spleissiden.