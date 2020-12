Fikk beskjed om rivalens startnekt midt under pressetreffet: – Det blir et veldig stort savn

Polen får ikke delta i åpningsrennet av Hoppuka.

Halvor Egner Granerud er blant favorittene til å vinne Hoppuka. Foto: ARND WIEGMANN / REUTERS

28. des. 2020 12:23 Sist oppdatert nå nettopp

Norges sensasjonsmann, Halvor Egner Granerud, svarte på spørsmål etter spørsmål om sine egne sjanser før tirsdagens åpningsrenn av Hoppuka. Etter fem strake verdenscupseiere er han mannen «alle» snakker om.

Men da pressetreffet nærmet seg slutten, brøt Steinar Bjerkmann, hopplandslagets pressesjef, inn med nyheten om at Polen ikke får delta i det første rennet. Grunnen: En positiv koronatest på Klemens Muranka.

– Det synes jeg er veldig trist, rett og slett. Jeg merker at det er en såpass stor nyhet at du får en wow-følelse, sa Granerud da han umiddelbart ble konfrontert med nyheten.

Det er kvalifisering til åpningsrennet mandag ettermiddag.

– Det blir et veldig stort savn

Det polske laget har blant annet fjorårets vinner av Hoppuka, Dawid Kubacki, på laget. Murankas lagkamerater testet negativt, men er rutinemessig satt i karantene som nærkontakter.

– Vi synes avgjørelsen er veldig tøff, men på grunn av sikkerheten for alle utøvere, hadde ikke våre helsemyndighetene noe valg, sier Florian Stern, sjef for åpningsrennet i Oberstdorf, i en pressemelding.

Det er fortsatt usikkert hvor lenge det polske laget må være i karantene. Dermed er det foreløpig ikke avgjort om hele turnering ryker.

– Det er synd at det blir sånn, men jeg regner med at det er det riktige å gjøre om det er det myndighetene har falt ned på. Jeg regner med at det er den riktige helsemessige avgjørelsen, men det er et veldig stort savn, sier Granerud.

Klemens Muranka testet positivt på koronaviruset. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kjip nyhet

Alexander Stöckl, Norges landslagstrener, synes også det er trist at det polske laget settes på sidelinjen. Samtidig forstår han avgjørelsen.

– Vi vet hvor mye jobb det er lagt ned i forkant for å kjempe om seieren. Polen har vært veldig sterke de siste årene, og vunnet flere ganger. Så det er kjipt, sier han.

– Men sånn er det. Med tanke på hele hoppfamilien er det nok en riktig avgjørelse. Men det er et tap for hele hoppfamilien, legger han til.

Hoppuka starter altså tirsdag 29. desember i Oberstdorf. Deretter følger det renn i Garmisch-Partenkirchen 1. januar, Innsbruck 3. januar og Bischofshofen 6. januar.