Lunde Pedersen pådro seg rift i leveren og håndbrudd i sykkelkrasj

Sverre Lunde Pedersen (28) holdes på Ullevål sykehus for observasjon.

HÅNDBRUDD: Sverre Lunde Pedersen fikk to brudd i den ene hånden. Foto: Peter Dejong / AP

14. mai 2021 11:29 Sist oppdatert nå nettopp

Skøyteforbundet skriver fredag formiddag at Lunde Pedersen etter krasjen fikk påvist en liten blødning fra en rift i leveren, som behandles og er under kontroll.

– Det er det som er mest alvorlig, sier generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Håkon Dahl til VG.

Dahl er klar på at Lunde Pedersen fredag formiddag er ved godt mot og at han er våken og klar.

I tillegg til riften i leveren, ble det konstatert to brudd i en hånd som opereres fredag. For øvrig melder Skøyteforbundet at Lunde Pedersen er forslått og mørbanket, med overfladiske skrubbsår, og blir liggende inne til observasjon på Ullevål sykehus inntil videre.

Hvor lenge Lunde Pedersen vil være ute av trening er ikke sikkert.

– Det er litt for tidlig å si. Vi vet ikke nok enda. Det er fortsatt under et døgn siden han krasjet, så vi får vente og se, sier Dahl.

Lunde Pedersen krasjet på en sykkeltur torsdag. Skøyteforbundet skriver i pressemeldingen at ulykken skjedde ved Nesvatn i Fyresdal kommune rundt klokken 14.00. Skøyteløperen kjørte inn i et hull i veien og mistet kontrollen på sykkelen, og krasjet videre ut på siden av veien.

Dahl sier at de jobber med å få full oversikt over ulykken, og at de foreløpig ikke vet hvilken hastighet Lunde Pedersen holdt før han kjørte inn i hullet eller hva han krasjet inn i.

– Det vi antar er at det ikke var full fart utfor, men hvor fort vet vi ikke, sier Dahl.

Lunde Pedersen ble hentet av luftambulansen og fraktet til Arendal sykehus i luftambulanse. Der ble det påvist en liten blødning fra en rift i leveren, og senere på kvelden ble han fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus for videre behandling.

Ulykken skjedde under en privat treningsleir, hvor Lunde Pedersen var samlet sammen med landslagskollegaene Hallgeir Engebråten, Allan Dahl Johansson, Odin By Farstad og Peder Kongshaug. I tillegg var også noen lokale løpere med på sykkelturen.

– De var en gruppe som syklet sammen. Det må sies å være litt flaks at de hadde god nok avstand til at det ikke var andre som var involvert, sier generalserektær Dahl om ulykken.