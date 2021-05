Da de lanserte ideen, kunne ikke responsen ha vært bedre

Nå håper håndballtrenerne at andre kan la seg inspirere av den koronavennlige cupen.

Erika Sofie Johansen (fra venstre), Guro Bartnes Line, Eleah Jakobsen og Amanda Lernes Solli Hansen på Flatås/Kattem J2006-lag er glad for at de kan spille kamper mot andre lag under koronapandemien. Foto: Richard Sagen

FLATÅSEN: – Det har vært en trøblete sesong for alle sammen. Enkelte lag opplevde frafall da seriespill og reisecuper ble stoppet og avlyst. Det er jo fryktelig kjedelig.

Det sier Frode Kristiansen til Adresseavisen. Han er trener for Utleiras J2006-lag. For noen uker tilbake satte han og Trygg/Lade-trener Trond Viggo Pedersen seg ned for å drodle rundt hvordan de kunne gi spillerne et kamptilbud. Da dukket ideen om Covidcup opp.