Sport Toppidrett «Fremtiden kan ikke komme fort nok»

OM TOPPIDRETT: Norge har alltid fostret vinnere på idrettsbanen. Men ikke så mange i idrettene resten av verden snakker om.

21. sep. 2020 12:25 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt fikk en gang spørsmålet:

– Hvilken medalje setter du mest pris på?

Aamodt tenkte seg om i et par sekunder, før han svarte:

– Den neste er den beste.

Fremtiden kunne ikke komme fort nok for en av tidenes største norske toppidrettsutøvere.

Og det er kanskje sånn vi TV-seere opplever det når vi øyner konturene av en gullgenerasjon som slår seg frem i konkurranse med verdensnavn: At fremtiden ikke kan komme fort nok.

Fire dager. Fire «unorske» øvelser. Seks unge utøvere.

Det nye tiåret har startet lysende. Og vi kan bare drømme om hvordan det ender.

Casper Ruud hadde settball i semifinalen i Roma mot Novak Djokovic, men tapte.

Fire dager, seks øyeblikk

Torsdag fullførte Karsten Warholm (24) tidenes beste sesong av en løper på 400 meter hekk. Det er et tidsspørsmål før han slår en av friidrettens seigeste verdensrekorder. Han er klar gullkandidat i OL neste år.

Samme kveld knuste Jakob Ingebrigtsen (20) den norske rekorden på 3000 meter med 10 sekunder. Om guttungen som forlot tenårene sist helg, kan vinne 1500 meter i OL neste sommer? Svaret på det er ja.

Erling Braut Haaland (20) leker seg på fotballbanen og scoret to for Borussia Dortmund i serieåpningen lørdag kveld. Er det utenkelig at jærbuen kan vinne fotballens gjeveste utmerkelse Ballon d’Or dette tiåret? Nei, det er faktisk tenkelig.

Casper Ruud (21) satte verdensener Novak Djokovic under kraftig press på grusen i Roma søndag. Nå er nordmannen en av outsiderne i French Open, som starter om få dager. Om han kan vinne en Grand Slam i løpet av tiåret? Ja.

Og i OL 2024 får grusspesialisten sitt favorittunderlag i Paris.

At Martin Ødegaard (21) spiller fra start for regjerende seriemester Real Madrid i seriestarten, er i seg selv sensasjonelt. Vi har sett nordmannen langt bedre tidligere. Han var kamprusten etter langt skadefravær. Det er ikke sikkert Ødegaard blir blant verdens beste fotballspillere, men forutsetningene for å nå toppen kunne ikke vært bedre.

Golfkometen Viktor Hovland (23) var nær det helt store i US Open sent søndag kveld norsk tid. Men en kollaps på de tre siste hullene gjorde at han «bare» ble nummer 13. Hele verdenseliten var på plass, Hovland luktet på topplasseringene helt til slutten og er nå nummer 29 på den ferske verdensrankingen. Det er ikke småtterier.

Noen av suksesskriteriene

Selvfølgelig kommer de nevnte seks til å oppleve formdupp og nedturer. De kan bli skadet, og de kan bli rammet av ukjente ytre faktorer – som for eksempel koronaviruset har påvirket idretten i år. 2020 har lært oss at en aldri skal ta noe for gitt.

Men de er unge og bør i hvert fall ha alle forutsetninger for å prege det kommende tiåret.

Så hvorfor slår Warholm, Ingebrigtsen, Haaland, Ruud, Ødegaard og Hovland til samtidig i det vi nordmenn liker å kalle verdensidretter?

De kommer fra gode lokale miljøer og er blitt utviklet der.

De har en enorm sult og mentalitet.

De later til å være ordentlige mennesker med god oppdragelse.

De har opplagt gode gener.

De har engasjerte og ressurssterke foreldre.

Norge er et godt land å vokse opp i.

Suksess smitter på tvers av idretter.

De har en stamina og en aldri-gi-opp-holdning. Seks år brukte Martin (15) på at Martin (21) skulle spille seg inn på Real Madrids førstelag.

Men først og fremst har de hatt vilje til å gjøre den jobben som kreves i det daglige treningsarbeidet.

Norsk vinnerkultur

Og så spiller tilfeldigheter alltid litt inn.

For det har i årtier vært en god toppidrettstradisjon i Norge, verdens store vinteridrettsnasjon.

Det er bare så uvant for oss nordmenn at vi ikke bare hevder oss i alpint, langrenn, skøyter og skiskyting – men også i friidrett, tennis, golf og fotball. Det må vi bare venne oss til.

Om 10 år får vi svaret på i hvor stor grad Warholm, Ingebrigtsen, Haaland, Ruud, Ødegaard og Hovland har klart å prege sine verdensidretter.

Vi andre kan bare håpe at «den neste blir den beste», at sulten aldri tar slutt.

Snakkes forhåpentlig i 2030.