Trondheimslaget skal spille Champions League-kvalik om en måned. Først nå kan de trene som normalt.

Utleira futsal fikk like før helga endelig grønt lys for å starte opp med kontakttrening igjen.

11 minutter siden

Laget har trent siden juni, men søndag var første gang de kunne spille som normalt etter 12. mars.

– Det er et stort løft at vi har fått fritak fra énmetersregelen og kan være nær hverandre i spillsituasjon slik det er i en vanlig kamp. Jeg vet at spillerne har lengta etter dette veldig lenge, og det har vært en tålmodighetsprøve, sier lagleder for Utleira futsal Torgeir Kråkenes.