Her trener Malene (19) rulleski for å nå OL-drømmen i svømming

Løping, rulleski og romaskin. Malene Rypestøl er ikke redd for å teste nye treningsformer i jakten på OL-billett i svømming.

11 minutter siden

KRISTIANSAND: – Ideen kom opp da jeg måtte finne alternative treningsformer etter at bassengene ble stengt. Siden har jeg blitt veldig glad i rulleski. Det er en veldig bra treningsform for å få masse mengdetrening. Jeg koser meg når jeg er ute i halvannen til to timer i rulleskiløypa, sier Malene Rypestøl.

Hun er Sørlandets, og et av Norges, største svømmehåp, og har Paris-OL i 2024 som karrierens store mål – men også Tokyo-OL til sommeren i tankene.