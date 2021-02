OL-håpets årsdebut: – Rett i løvens hule

Fem måneder etter at hun i sin siste «ordentlige» konkurranse tok 2. plass i Romas Diamond League-stevne, årsdebuterer Hedda Hynne (30) i det trener og samboer Erik Sakshaug karakteriserer som løvens hule.

FEM MÅNEDER SIDEN: Dette er siste gang Hedda Hynne startet en 800 meter med nummerlapp på brystet. Norges OL-håp var nest raskest i verden i fjor, og selvsagt suveren i det nasjonale mesterskapet i Bergen i september 2020. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Heddas siste konkurranse var NM (Bergen 18.–20. september). Hennes siste ordentlige konkurranse var i Roma da hun ble nummer to bak Jemma Reekie. Det var fem dager etter at hun satte norsk rekord i Sveits (1.58,10), sier Erik Sakshaug foran World Tour-stevnet i franske Liévin tirsdag kveld.

Startskuddet for Norges OL-håp på 800 meter går 20.18. Filip og Jakob Ingebrigtsen løper 1500 meter med start klokken 21.40. Stevnet vises på NRK 1 og NRK 2.

– Det som er veldig spesielt nå, er at det er rett i løvens hule. De som er best i verden, er der. Du får ikke et høyere nivå enn dette, tilføyer Hedda Hynnes trener og samboer.

Britene Jemma Reekie (22) og Keely Hodkinson (18) er blant dem Hedda Hynne, verdens nest raskeste på distansen utendørs i fjor, vil få bryne seg på i Liévin cirka 200 kilometer nord for Paris. Reekie satte britisk rekord innendørs med 1.57,91 i Glasgow i fjor. Hodkinson satte for noen dager siden innendørsverdensrekord for U20 med 1.59,03 i Wien.

Etiopiske Habitam Alemu (24) er også i feltet. Sist lørdag klokket hun 2.00,85 innendørs. Det er den fjerde beste tiden i innendørsstevneserien World Tour 2021.

– Hedda kommer rett fra mølla inne i garasjen, sier Erik Sakshaug med referanser til tredemølla i treningslokalet de post covid-19 har etablert i garasjen hjemme i Trondheim.

De to kom hjem fra en tre og en halv uke lang treningsleir på Tenerife 22. januar, med påfølgende åtte dager karantene. I går, mandag, var de på reise 14 timer fra døra hjemme før de kunne gå inn hotelldøra i Liévin, der testregimet er strengt: To i dag, etter en før avreise i går.

– Hedda er ikke stinn av trening. Hun har trent litt mindre i det siste, og jeg er sikker å at hun er bedre i år enn i fjor. Da løp hun på 2.03 og 2.04 innendørs. Hun har egentlig ikke løpt fort innendørs siden 2017, forteller Erik Sakshaug.

Han påpeker at spesielt den britiske duoen er best innendørs, og at de lenge har ligget i treningsleir i Dubai. Hedda Hynne er ifølge Erik Sakshaug fem sekunder raskere utendørs sammenlignet med hennes tider innendørs - hittil.

Han røper også at de antatt beste i kveldens felt - blant andre Reekie og Hodkinson - har 1.57 som mål, etter en første runde på 57,5 sekunder.

– Forventningene til Hedda er helt annerledes enn før. Det gjør det ekstra stressende for henne. Derfor er det viktig å sette dette i perspektiv. Vi var ikke på Tenerife for å spisse treningen, vi gjør det vi mener er riktig for Tokyo, sier han med tanke på OL i månedsskiftet juli til august.

Han er ikke i tvil om at kveldens konkurrenter er av samme mening, men mener de gjør det etter forskjellig oppskrift. Erik Sakshaug sier at han utendørs med 5/10 margin har kontroll på hvor fort Hedda Hynne kommer til å løpe. Nå - innendørs - «vet jeg ikke».

– Det vi vektlegger nå, har jeg kontroll på. Derfor innebærer dette ingen risiko. Men det er en del harde, spesifikke økter vi ikke har kjørt. Jeg har ikke kontroll på alle variablene. Er usikker på hvor fort hun kan løpe fra start, på hvordan hun treffer på løpsopplegget, forklarer han.

Hedda Hynne hadde årsbestetid i verden på 800 meter utendørs i fjor, helt frem til det siste Diamond League-stevnet i Doha 25. september - dit hun droppet å dra på grunn av strabasene knyttet til coronaviruset.

Det er også årsaken til at hun ikke stiller til start i World Tour-stevnet i polske Torun neste uke. Planen er imidlertid at hun vil være på plass samme sted for å løpe for EM-gull innendørs 4.-7. mars.

– Men, igjen, det er ikke noe stort mål for oss. Vi tar det med oss. Blir det bra, er det en bonus, understreker Erik Sakshaug.