Mosjonsløp i Lysefjorden avlyses

Usikkerhet rundt korona gjør at også Flørlitrappene Opp ikke arrangeres i år.

Det blir ikke noe av turen opp 4444 trappetrinn fra Flørli til toppen av trappene i år.

43 minutter siden

Koronapandemien gjorde at mange av de store mosjonsløpene i Rogaland ble avlyst i fjor. Det gjaldt også Lysefjorden Inn og Flørlitrappene Opp. Nylig ble det kjent at det 62 kilometer lange løpet lang Lysefjorden også i år må avlyses, og onsdag melder arrangør Willy Steinskog at det heller ikke blir noe av Flørlitrappene Opp.

– Det løpet har intervallstart, men vi risikerer kø opp trappene og store smitteproblemer, sier Steinskog.