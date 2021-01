Dommerne i fokus da Norge slo Island: Ga utrolige 32 minutter i utvisninger

Norge vant over Island i en tøff batalje i den siste kampen av hovedrunden. Nå ligger Norges videre VM-skjebne i Portugal og Frankrikes hender.

Dommerne havnet i fokus da Christian Berge og Norge vant over Island. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP POOL

24. jan. 2021 19:33 Sist oppdatert 44 minutter siden

Norge – Island 35–33

Bare en liten time etter at Norge selv spilte kamp, starter kampen som virkelig betyr noe for Christian Berges mannskap søndag kveld. Klokken 20.30 starter Portugal-Frankrike.

Der er Norge avhengig av hjelp. Blir det uavgjort, Frankrike vinner eller at Portugal vinner med syv mål eller mer. Da er Norge i kvartfinale.

Blir det portugisisk seier med mindre enn syv mål, er Norges reise i VM slutt.

Landslagssjef Berge sier til TV 3 at han ikke orker å se skjebnekampen.

– Jeg sitter og ser på menyen til Netflix og prøver å finne en god film. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg går bare rundt i min egen verden og vet ikke hva jeg skal gjøre, sier han om hva han skal gjøre i timene Portugal-Frankrike spilles.

– Har dårlig følelse

Sander Sagosen fortalte lørdag til Aftenposten at han hadde sendt melding til franske kompiser og spurt om de ville ha Norge med videre eller ikke. Han innrømmer at han har hatt Portugal-Frankrike i tankene hele søndagen.

– Jeg tenker på det som skal skje bak meg her. Det har vært i tankene i hele dag. Det er en forferdelig følelse å stå og vente på et sluttresultat, sier han til TV 3 etter Island-seieren.

Der de fleste norske spillerne håper og tror at Frankrike vil gjøre jobben mot Portugal, er Harald Reinkind mer skeptisk.

– Jeg har den dårlige følelsen, så håper jeg Frankrike motbeviser den tanken, sier han til TV 3.

Christian O’Sullivan innrømmer at det vil føles bittert å potensielt ryke ut av VM etter å vunnet fem strake kamper siden åpningstapet mot Frankrike.

– Det vil det nok uansett for det laget som ryker i vår pulje. Det er et godt lag som ryker i den puljen her, sier han til TV 3.

Sander Sagosen ble Norges toppscorer mot Island. Foto: Petr David Josek / POOL / AFP POOL

Dommerne i fokus

I Norges egen kamp, var det derimot dommerne som stjal det største fokus.

Etter 54 minutter slo Ellidi Vidarsson i en stol da han så det røde kortet fra de makedonske dommerne Nachevski Gjorgji og Nikolov Slave.

– De viser ut over en lav sko. Absolutt alt gir utvisning i denne kampen, utbrøt TV3-kommentator Daniel Høglund.

Vidarssons tredje tominutter var den fjortende i kampen totalt. Kort tid etterpå fikk Harald Reinkind også en ny tominutter. Da hadde dommerne altså gitt 30 minutter, en hel omgang med utvisninger.

Og da de ga kampens 16. utvisning til Kent Robin Tønnesen bare fem sekunder før sluttsignalet, hadde Høglund fått nok.

– Klovner. Det er fem sekunder igjen, utbrøt han.

16 totale utvisninger betyr at dommerne til slutt endte opp med å gi over en hel håndballomgang i tominuttere.

– Jeg synes det er veldig enkelt. Sier du noe, får du to minutter. Det gjelder å holde helt kjeft, så jeg sa ingenting, sier landslagssjef Christian Berge til TV 3 etter kampen.

Kent Robin Tønnesen fikk den siste utvisningen – den 16. – i kampen mot Island. Foto: IHF / AFP POOL

Jevn kamp

Selve kampen ble en virkelig tøff batalje for landslagssjef Christian Berge og hans mannskap.

Island var allerede ute av mesterskapet. Men de hadde tydelig bestemt seg for å gå ned med flagget til topps.

Til pause sto det likt 18–18. Og i den andre omgangen var det også lenge spennende.

Island fulgte Norge nesten hele veien. Men etter Vidarssons røde kort dro det norske laget ifra og vant til slutt uten store problemer de siste minuttene.

Sander Sagosen ble Norges toppscorer med åtte mål.

Strenge fra start

Men selv om håndballkampen var både dramatisk og spennende, var det dommerne som stjal fokus fra start. I løpet av de første 30 minuttene var det en eller flere spillere utvist i totalt 13 minutter og 20 sekunder.

– Jeg synes linjen er litt streng fra start. Så er det noen klare utvisninger. Det er en kamp hvor jeg tror begge lag er litt usikre hvor linjen går, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad som gjestet TV 3-studioet.

TV 3-ekspert Kristian Kjelling var også til tider oppgitt, men konstaterte følgende:

– De dømmer i hvert fall likt begge veier.

Og de dømte nesten likt i begge omganger også. I den andre omgangen var det en eller flere spillere utvist i 11 minutter og 43 sekunder. Det betyr at kampen ble gjennomført med redusert mannskap i 15 minutter og 3 sekunder.