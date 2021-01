Selger premieosten for å belyse forskjellene: – Vi lever fra hånd til munn

Mens de funksjonsfriske alpinistene drar inn hundretusenvis av kroner i premiepenger, fikk Jesper Saltvik Pedersen (21) en ost da vant verdenscuprenn i sveitsiske Veysonnaz.

VED GODT MOT: Jesper Saltvik Pedersen er ved godt mot selv om han føler på forskjellene i idrettsverden. Foto: Thomas Brun / NTB

Verdenseneren delte historien på Instagram. Han la det ut for å belyse forskjellen mellom de funksjonsfriske og de funksjonshemmede i sporten.

– Det er jo veldig stor forskjell når vinneren i det siste slalåmrennet til de funksjonsfriske kvinnene vant 600 000 kr, mens jeg får en ost når jeg vinner, sier Saltvik Pedersen.

Selv om raclette-osteklumpen på fem kilogram er god på smak, betaler den ikke regningene hans.

– Jeg prøver meg nå på en ny variant for å belyse denne forskjellen på premier og ønsker å selge osten til høystbydende, var blant det han skrev i Instagram-innlegget som du kan se her:

SELGER PREMIEN: Saltvik Pedersen sin Instagram historie hvor han prøver å selge vinnerpremien. Foto: Privat.

Foreløpig er det ingen store budgivere på plass:

– Jeg har fått inn et par bud, og det høyeste er på et par hundre kroner, sier Saltvik Pedersen til VG.

Han opplever at økonomien er trang og at det ikke er mulighet til å legge av noe penger til etter karrieren:

– Vi lever fra hånd til munn nå, og jeg må jo studere ved siden av for at jeg skal ha noe til når jeg legger opp.

Sportssjef Claus Ryste forteller at skiforbundet har prøvd å få en bedre løsning for de funksjonshemmede alpinistene, uten å lykkes:

– De kjører verdenscup under IPC og ikke under FIS som de andre alpinistene gjør, så det blir litt vanskeligere, men vi har tatt det opp mot IPC at man må gjøre det mer bærekraftig for løperne.

VM i para-alpint skulle blitt kjørt på Lillehammer/Hafjell i februar, men har blitt flyttet til 2022, grunnet pandemien. Verdensmesterskapet er det første felles mesterskapet for alpint, langrenn, skiskyting og snowboard.

– Vi har prøvd å ta ansvar med å arrangere VM på Lillehammer/Hafjell, men siden det ligger under forskjellige forbund så er det organisert annerledes enn i verdenscupen, forteller Ryste.

Ola Keul som er arrangementansvarlig for VM på Lillehammer forteller at de er veldig interessert i å gå foran med et godt eksempel:

– Det har ikke vært pengepremier i VM eller verdenscupen før, og vårt mål er at det skal være det på VM i Lillehammer. Det er fordi vi mener at paraidrettsutøverne skal ha like muligheter til å prestere som alle andre utøvere.

– Her er det enestående prestasjoner som Jesper (Saltvik Pedersen journ. anm.) og de andre står for, så det er mål for oss at vi skal få til det.

Han forteller at de ikke kom så langt som å sette et konkret beløp før mesterskapet ble utsatt til 2022, men at de både hadde og fortsatt har troen på at vinnerne skal bli premiert med penger i VM.