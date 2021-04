Helsedirektoratet om Raja-tvil på fulle tribuner: – Altfor tidlig å si

Kulturminister Abid Raja mener Ullevaal stadion ikke vil bli fullsatt i 2021. Mulige koronasertifikater gjør at det er for tidlig å si, sier Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet mener det er for tidlig å si om vi får se et fullsatt Ullevaal i 2021. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Hos Helsedirektoratet utredes fortsatt mulighetene, og de ønsker ikke å konkludere som statsråden.

– Når det gjelder arrangementsstørrelser i fremtiden, er det altfor tidlig å si noe om dette nå. Det pågår et arbeid med å se på koronasertifikat hvor vi skal utrede muligheter for bruken av dette. Her vil kultur- og idrettsarrangementer være en del av det man ser på, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet til NTB.

1. september spiller Norge mot Nederland på Ullevaal i VM-kvalifiseringen, og Raja mener det vil skje uten at det er fullt hus på nasjonalarenaen.

– At Lerkendal og Ullevaal blir fullsatt i 2021, det tror jeg ikke. Der tror jeg at vi må si «det vil ikke skje». Vi snakker om 25.000 personer på et arrangement. Det kommer ikke til å skje i 2021, sa Raja til NTB torsdag.

NFF håper

Fotballsesongen i Norge skal etter planen starte opp i mai. Onsdagens plan for gjenåpning av det norske samfunnet er delt inn i fire trinn. Selv på trinn fire, som neppe vil være nådd før i juli, vil det ifølge regjeringen være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer.

I Norges Fotballforbund (NFF) er håpet fortsatt at det kan bli en folkefest på tribunen i høst, men:

– Det er vanskelig å planlegge langt frem i tid. Det er avhengig av mange faktorer. Vi må opprettholde et håp om å fylle tribunene i toppfotballen og på Ullevaal, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Anleggsstørrelse

Ved fotballstarten i mai vil det, som det står beskrevet i trinn 1, være mulig å slippe inn 600 tilskuere. Etter hvert håper Bjerketvedt at de lagene som har større stadioner, kan dra nytte av det.

– Vi håper vi kommer i en situasjon hvor det skilles på størrelsen på anlegg. Ullevaal eller Lerkendal har jo nok innganger og utganger og kan håndtere mange mindre kohorter og dermed sikre godt smittevern også med mange på tribunen, sier han.

Den siste landskampen som ble spilt på Ullevaal, var mot Nord-Irland (1–0) i oktober med 200 tilskuere.