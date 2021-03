Tre dager etter VM-dramaet opplevde Emil Iversen den lykkeligste dagen i sitt liv

Dagen før VM-femmila pakket Emil Iversen gullbrillene i sekken. Han følte seg uslåelig, ble verdensmester og tok samtidig plass på ei eksklusiv liste over trønderske idrettshelter.

Emil Iversen er fersk verdensmester på femmil og tildeles Olavstatuetten for sin prestasjon som idrettsutøver. Foto: Kim Nygaard

Nå nettopp

TRONDHEIM: - Jeg har jo googlet, da, sier Emil Iversen og innrømmer at han er stolt over å være i samme selskap som idrettsheltene han fant på oversikten over tidligere vinnere av Olavstatuetten - trøndersk idretts høyeste utmerkelse.

Han møter oss ved Lian restaurant. Snøen er råtten, og vinteren er definitivt på hell. Akkurat det går fint for Emil Iversen.