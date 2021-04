Stjernen kommer ikke inn i Norge. Nå blir han bare avlaster mot superlaget.

Luc Abalo (36) har ikke sluppet inn i Norge for å kunne trene med Elverum siden VM i januar – og trener Børge Lund vet ikke hvor mye han får brukt sin franske stjernespiller i Barcelona langfredag.

Luc Abalo (t.v.) sammen med Josef Pujol etter NM-gullet i desember. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Abalo er med hit, men han har vært lenge borte fra laget. Han har prøvd å holde seg ved like, men har også slitt med noen småplager siden OL-kvaliken, sier Børge Lund til VG.

– Han ønsker å spille. Vi får se hvordan han responderer. Uansett blir det som avlastning for Christopher Hedberg med tanke på den kamp- og treningsbelastning han har hatt, fortsetter Elverum-sjefen.

– Jeg er klar, sier Luc Abalo selv når VG spør.

Elverum kom på sisteplass i sin gruppe i Champions League. Barcelona avga ikke et eneste poeng i den andre gruppen. Nå møtes klubbene i åttedelsfinalen. Som følge av de norske coronareglene går begge kampene i Barcelona, først langfredag, så andre påskedag.

– Abalo kom ikke inn i Norge, fordi han ikke er registrert i Folkeregisteret. Nå må vi bare håpe at det blir unntak for profesjonelle idrettsutøvere eller at innreisereglene endres, sier Elverums daglige leder Mads Fredriksen – og tenker på sluttspillet.

Mens for eksempel Elverums ungarske landslagsspiller Dominik Máthé slapp rett inn i Norge etter VM, siden han har fått seg et såkalt d-nummer, ble Abalo stoppet på Gardermoen. Han har en kontrakt med Elverum som ikke gir ham et slikt identitetsnummer.

Børge Lund sier at møtet med Barcelona blir annerledes for Elverum. Mot lagene i gruppespillet har det stort sett handlet om å utnytte hurtigheten så mye som mulig.

– Vårt beste våpen i Champions League har vært å løpe mye. Nå møter vi det laget i Champions League som løper desidert mest. Det blir helt nytt for oss. Nå må vi regulere hvordan vi skal løpe, se hvordan Barcelona løper og velge våre muligheter med omhu. Vi må utvikle oss.

Elverum-treneren innrømmer at det har vært slitsomt å holde rytmen i 2021:

– Det har vært lange pauser, så en lang utenlandstur. Det går ut over samhandlingen når det går i rykk og napp. Så det blir spennende å se hvor vi står.

– Det vil være en stor overraskelse om Elverum ...

– Oddsen er selvfølgelig skyhøy for oss. Men vi må gå inn og tro på egne ferdigheter. Vi går aldri inn i en kamp og tror at vi ikke har muligheten, sier Børge Lund.

Barcelona tapte Champions League-finalen mot Kiel med Sander Sagosen og Harald Reinkind rett før jul (corona-utsatt siden sommeren). Denne sesongen har det spanske laget vært desidert ener i gruppespillet.

En skadet Simen Nicolay Schønningsen er igjen på Elverum.

Fredagens kamp starter 18.45 og sendes på V sport+.