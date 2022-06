Lillefosse tok NM-gull og satte ny norsk rekord. Nå sikter han mot VM-medalje.

Pål Haugen Lillefosse tok gull, satte ny personlig rekord og ny norsk rekord – igjen – under friidretts-NM lørdag.

– Så deilig! Å ta norsk rekord i NM er stort, sier Pål Haugen Lillefosse.

Fana-utøveren har hatt et svært bra 2022. Tidligere denne måneden satte han norsk rekord da han kom seg over listen på 5,85 meter under Trond Mohn Games i Bergen.