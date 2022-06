Et vanvittig bråk er over. Nå er det smart å lytte til legenden

24. juni 2022 20:28 Sist oppdatert nå nettopp

Legende: Jomar Blekkan var imot salget av Leangen. Nå omtaler han anlegget på Fannrem som perfekt.

KOMMENTAR: Veien frem var mildt sagt kronglete. Nå snakkes det om Nord-Europas beste anlegg.

FANNREM: Han mente at travet var kommet hjem, ordfører Oddbjørn Bang, før snora ble klippet på Varig Orkla Arena.

Bang kan glede seg over at kommunen har fått et nytt travanlegg. At travet er kommet hjem, har han rett i. Bygdas travlag er landets eldste. Tradisjonene er sterke og interessen stor i Orkland.