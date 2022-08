Vil at Rosenborg-jentene skal spille i gutteserien

I jobben med eget akademi for RBK Kvinner ønsker klubben å opprette et nytt ungdomslag - som skal spille i gutteserien.

Roar Vikvang er sportslig koordinator i RBK. Han forteller nå om klubbens nye planer for talentsatsingen.

18 minutter siden

Et a-lag i Toppserien. Et lag i en nyopprettet, nasjonal u20-serie. Og et lag på øverste nivå i den lokale gutter 15-serien.

Det kan bli fasit på Koteng Arena i 2023.