Kilde jakter ny Kitzbühel-seier i OL-generalprøven

Hardkjøret og drømmeresultatene har tæret på kreftene for Aleksander Aamodt Kilde (29). Han er uansett stinn av selvtillit før dagens Kitzbühel-utfor, som blir OL-generalprøve.

Drømmesesongen har gjort Kilde storfavoritt når han i dag jakter sin andre utforseier i Kitzbühel på tre dager.

– Etter at jeg vant det første utforrennet så kan jeg slappe litt mer av på søndag. Jeg føler at jeg kan nyte det mer, fornå vet jeg jo at jeg kan kjøre fort også her, sier Kilde til VG etter å ha tatt sin sjette verdenscupseier for sesongen.

Før seieren hadde han sett på Kitzbühel som en «akilleshæl», men nå er den tydeligvis leget.

Fredag ble han den fjerde nordmannen i historien til å vinne utfor i den mest kjente og fryktede løypa. Atle Skårdal, Lasse Kjus og Kjetil Jansrud har gjort det før ham, men coronasituasjonen har gjort at det arrangeres to utforrenn i Kitzbühel på tre dager.

– Hvis jeg skulle vinne igjen ... Det vil være ganske sykt. Jeg har vist nå at resultatene ikke bare er et blaff. Jeg kjører jevnt over veldig fort, sier Kilde.

Det er absolutt ingen overdrivelse. Totalt i karrieren har han 12 verdenscupseirer, og halvparten har kommet denne sesongen – bare et år etter at han pådro seg en alvorlig korsbåndskade.

– Jeg koser meg skikkelig nå, men merker at jeg er sliten. Jeg trenger sårt noen dagers hvile, sier Kilde.

– Hvordan er planene frem mot OL?

– Jeg flyr til Beijing allerede torsdag, så etter søndagens renn må jeg komme meg hjem til Innsbruck for å lade opp litt. Problemet er at det er så mange apper, papirer og coronatester at jeg får vondt i nesen bare av å tenke på det. Men jeg skal klare å få slappet av litt også.

Utforrennet i OL arrangeres søndag 6. februar klokken 04.00 norsk tid, og to dager senere er det super-G samme tid.

Kilde bryr seg ikke veldig mye om at de enorme resultatene denne sesongen skaper enorme forventninger foran utfor og super-G i OL. At han har funnet tidenes formtopp kunne ikke vært bedre timet.

– Jeg vet jo hvordan det fungerer med dere i mediene. Men jeg har alltid sett på det slik at dersom det er store forventninger, så er det fordi man har gjort det bra. Jeg er såpass rutinert nå at det håndterer jeg fint, sier han rolig.

Han går inn i dette mesterskapet med helt andre forutsetninger enn i Pyeongchang for fire år siden. Det ble da også fiasko, til tross for at Kilde var en opplagt medaljekandidat i fartsøvelsene.

– Hva er du selv fornøyd med i Beijing?

– Medalje! Det hadde vært så godt, og det mangler i skapet. Det er ofte sånn at de største favorittene ikke leverer i OL, men det bekymrer meg ikke. Jeg er i perfekt alder og perfekt form.

PS! Utforrennet sendes direkte på NRK fra kl. 13.30.