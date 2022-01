Kitzbühel-dobbel glapp for Kilde

Alexander Aamodt Kilde (29) klarte ikke å innkassere sin syvende verdenscupseier denne sesongen. Han måtte seg slått grundig og kjørte inn til 5. plass fra startnummer 11.

IKKE I DYTTEN: Aleksander Aamodt Kilde klarte søndag ikke helt å leve opp til forventningene etter utforseieren i Kitzbühel fredag. Nordmannen måtte se to sveitsere over ett sekund foran seg på resultatlisten.

23. jan. 2022 14:00 Sist oppdatert nå nettopp

Fra startnummer 13 sendte Matthias Mayer fra Østerrike nordmannen ytterligere en plass ned på resultatlisten.

Aleksander Aamodt Kilde virket sliten og gjorde flere små feil nedover den krevende Kitzbühel-løypa. I mål var han hele 1,23 sekunder bak sveitsiske Beat Feuz og 1,02 bak hans landsmann Marco Odermatt.

– Jeg vant på fredag og vil vinne i dag også. Jeg har en god plan, uttalte Aleksander Aamodt Kilde i et intervju med NRK foran utforstarten i Kitzbühel søndag formiddag - to dager etter milliongevinsten samme sted.

Planen hans var å gjøre det litt bedre i midtpartiet sammenlignet med hvordan han tok seg gjennom det sist.

På spørsmål om hvordan han følte seg, svarte Aleksander Aamodt Kilde at det kjentes bra - «ikke så mye forskjell fra fredag».

Overfor VG var han også tilsynelatende full av god selvtillit.

– Etter at jeg vant det første utforrennet så kan jeg slappe litt mer av på søndag. Jeg føler at jeg kan nyte det mer, for nå vet jeg jo at jeg kan kjøre fort også her, sa han etter sin sjette verdenscupseier for sesongen.

Fredag ble han den fjerde nordmannen i historien til å vinne utfor i den mest kjente og fryktede løypa. Atle Skårdal, Lasse Kjus og Kjetil Jansrud har gjort det før ham, men coronasituasjonen har medført at det arrangeres to utforrenn i Kitzbühel i løpet av tre dager.

– Hvis jeg skulle vinne igjen ... Det vil være ganske sykt. Jeg har vist nå at resultatene ikke bare er et blaff. Jeg kjører jevnt over veldig fort, tilføyde Kilde før han gikk inn for å ta sin syvende verdenscupseier i OL-sesongen.

Østerrikes Daniel Hemetsberger dro av gårde som nummer en, og inn til en solid tid, skulle det vise seg. Hemetsberger ledet helt til Marco Odermatt kom på startnummer syv. I 139 kilometer i timen tok sveitseren ledelsen med 69/100 - vel å merke etter en grov feil.

Kildes på forhånd antatt hardeste konkurrent var ytterst nær ved å kjøre ut, i det han med tyngdekraften tredd ned over lårene sneiet en port etter lenge å ha flytt feilfritt gjennom traseen.

To startnummer senere unngikk Beat Feuz å gjøre den grove feilen. Odermatts landsmann la Odermatt 21/100 bak seg. Spørsmålet var hva Kilde kunne gjøre med det, tro startnummer senere. Ikke mye skulle det vise seg. Han tapte fart så så si hele veien og ble tvunget til «sladd» både her og der.