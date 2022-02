Sølvvinnerens elleville jubelvideo: Her ble OL-drømmen sådd for Jens (13)

ZHANGIJAKOU (VG) For åtte år siden tok 13 år gamle Jens Lurås Oftebro fullstendig av i sofaen da forbildet Jørgen Graabak vant OL-gull. Der og da bestemte unggutten seg: Dette ville han også oppleve.

– Jørgen har vært et stort forbilde for meg, sier Oftebro.

Det var et spesielt øyeblikk for kombinertløperen, som nå er blitt 21 år gammel, da han onsdag klatret opp på pallen og fikk sin første OL-medalje rundt halsen.

Tirsdag tok han OL-sølv i storbakkerennet, kun slått av mannen han lenge har sett opp til - Jørgen Graabak.

I anledning den norske dobbeltseieren hentet Oftebro frem en video fra arkivet som søsteren hans filmet en vinterdag for nesten nøyaktig åtte år siden.

Den viser en purung Oftebro foran tv-en i barndomshjemmet i Bærum. Han tar fullstendig av når han ser en 22 år gammel Graabak gå inn til OL-gull i Sotsji.

SAMMEN MED FORBILDET: Jens Lurås Oftebro (venstre) og Jørgen Graabak kunne feire sammen etter tirsdagens renn.

– Jeg står der og hopper i sofaen og ser Jørgen og Magnus (Moan) gå inn til gull og sølv. Jeg syntes det var litt morsomt å hente opp videoen nå som jeg var med på den norske dobbeltseieren her, sier Oftebro.

Helt siden den dagen har 21-åringen drømt om å klare det samme, og tirsdag ble drømmen realitet, og det attpåtil sammen med nettopp forbildet Graabak.

– Det var stort for meg å se se dem gå inn som nummer en og to, og det mesterskapet gjorde godt for hele Kombinert-Norge. Det er veldig gøy å kunne være med på noe lignende nå.

DOBBELT NORSK: Jørgen Graabak tok karrierens første individuelle OL-gull i 2014, like foran Magnus Moan.

For sølvvinneren var opplevelsen foran tv-en den gangen såpass sterk at han tror den har vært med på å forme ham til kombinertløperen han er blitt i dag.

– Da var jeg ung kombinertløper, og jeg ville bli som Jørgen. Det er viktig å ha forbilder. Uten forbilder vil man ikke bli som dem, rett og slett, så uten hadde jeg nok ikke vært kombinertløper i dag. Det er viktig med profiler som baner vei, og der har Jørgen betydd mye.

Han og storebroren Einar Lurås Ofte ble lenge regnet som Norges største talenter. Nå har begge etablert seg i verdenstoppen, og yngstemann har allerede flere toppresultater i verdenscupen. Sportssjef Ivar Stuan har ved flere anledninger omtalt Oftebro som «den neste store».

SØLVVINNER: Det var kun Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebros (avbildet) gamle forbilde, som var raskere i tirsdagens kombinertrenn.

– Hva betyr Graabak for deg nå?

– Han er kaptein for landslaget og har litt lederrollen. Han er den mest erfarne, og har veldig mange tanker og ideer som han deler. Det er veldig gøy å trene så mye med ham. Og derfor er det ekstra morsomt å lykkes sammen her nå, sier Oftebro.

Gullvinneren Graabak humrer når han forteller om hvordan det var å se videoen fra 2014.

– Du ser jo at der ligger det en god, talentfull kombinertløper. Han gjorde mye riktig allerede på sofaen i 2014, og så er det skikkelig artig å ha ham med på pallen, sier Graabak.

30-åringen tok til tårene da han fikk gullmedaljen sin onsdag kveld. Han forteller at han tenkte på de hjemme, alle treningsøktene og de tøffe valgene han har måttet ta for å sikre denne gullmedaljen. Men han ble rørt også da han kikket til siden og så på 21-åringen han delte pallen med.

– Det er nok noe av det som får frem følelsene i meg og, å se Jens som nummer to. Det syns jeg var veldig sterkt - og fortjent. Han har vært dritrå i hele sommer og høst og gitt meg bank på det som har vært av økter i oppkjøringa, så han har vært en stor inspirasjon av meg. Og han har definitivt derfor sin del av den gullmedaljen, han og.