Kalvå går ikke renn i Lahti

Anne Kjersti Kalvå blir ikke med til Lahti, hvor verdenscupen fortsetter denne helgen.

Vant Uglarennet: Anne Kjersti Kalvå gikk Uglarennet forrige helg, og vant. Nå velger hun å stå over i finske Lahti.

Det skriver Skiforbundet i en pressemelding ondag.

– Etter covidsykdom kjenner hun på at trening ikke går helt som forventet, og at konkurranser til helgen derfor kommer litt for tidlig.