Ski-leder slår alarm: – Det som skjer er hjerteskjærende

Alpinleder Jørund Li (53) mener Norges Skiforbund ser dummere og dummere ut for hver dag som går i den pågående konflikten med hoppsjef Clas Brede Bråthen (52).

EKSSJEF: Jørund Li var trener for Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt i alpint. Nå reagerer han på konflikten mellom Norges Skiforbund og Clas Brede Bråthen.

Han har vært landslagstrener for Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus. Deretter ble han sportssjef for alpint i skiforbundet. I dag er Jørund Li leder for alpinkomiteen i Buskerud og styremedlem i samme skikrets.

Men 53-åringen er også frustrert tilskuer til bråket rundt Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund.

– Måten dette håndteres på er lite proft. Norges Skiforbund ser dummere og dummere ut for hver dag som går. For oss som er glad i skisporten og mener at omdømme er viktig, så er det som skjer hjerteskjærende, sier Li.

I dette intervjuet med VG tar han et brutalt oppgjør med sin tidligere arbeidsgiver.

Jørund Li mener han ser tegn på sykdom i Norges Skiforbund. Og som styremedlem i Buskerud skikrets, så mener han at det er riktig å si fra.

– Jeg er oppriktig lei meg på vegne av oss på gulvet. Det er vi som står for 90 prosent av all aktivitet. Det er vi som jobber dugnad og skaper verdier, sier han.

Han mener det er viktig å se på forutsetningene som må ligge til grunn for at skisporten skal utvikle seg.

– Og da må vi spørre oss om vi er riktig og godt nok organisert. Om vi har den rette kapasiteten og kompetansen som trengs. Jeg mener svaret på det er «nei».

SKITOPP: Hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Hvilke endringer må til?

– La meg ta et eksempel: Lederen av hoppkomiteen (Alf Tore Haug) sendte en signert kontrakt til Clas Brede Bråthen. Og så stoppet hele prosessen hos generalsekretær Ingvild Bretten Berg fordi hun er indignert eller har samarbeidsproblemer med Bråthen. Sånt skal ikke skje, sier Li.

Clas Brede Bråthen har vært ansatt som sportssjef for hopplandslaget i 17 år, men får ikke fornyet kontrakt til våren. En uenighet med skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg skal ligge bak avgjørelsen.

Det avviser Ingvild Bretten Berg. Skiforbundet mener det er en personalsak knyttet til Bråthens adferd og samarbeidsform er årsaken.

Bretten Berg svarer slik på kritikken fra Li:

– Jeg er kjent med at Li og Bråthen har en relasjon privat. I hvilken grad dette påvirker Lis holdninger og oppfatning i denne saken kan man ikke vite, men hans uttalelser tyder på at han har ensidig informasjon og ikke kjenner kjernen i denne saken. Vi vet også at Li har forsøkt å følge opp saken gjennom formelle fora i Skiforbundet, uten at det har påvirket vår behandling, skriver Bretten Berg i en e-post.

Hun legger til at hun gjerne vil diskutere skipolitiske saker med Li.

SKITOPP: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Jørund Li møtte Bråthen som ansatt i skiforbundet for mange år siden. Han forteller om et godt samarbeid. Samtidig understreker han at han kjenner dagens konflikt hovedsaklig gjennom media.

Li opplevde på mange måter det samme som Bråthen, da han ville fortsette som alpinleder i skiforbundet i 2010: Sentrale ledere ønsket fornyelse, tok ifølge Li i bruk tvilsomme metoder, og vraket ham til fordel for dagens sportssjef, Claus Ryste.

Dagens generalsekretær i skiforbundet, Ingvild Bretten Berg, var anleggssjef den gangen. Men var i fødselspermisjon fra jobben på dette tidspunktet.

– Man bør heie på ildsjeler og gode ledere som Clas Brede Bråthen. Man er kanskje uenig på noen områder, men det er viktig å vise at det eksisterer takhøyde. Man må kontre med klokskap i stedet for å bli indignert. Det er å vise styrke, etter mitt syn.

Jørund Li mener skikretsene nå må komme på banen.

– Kretsene eier skiforbundet og bør stille spørsmål om ressursene, både hva gjelder kapital og mennesker, forvaltes på en god måte. Se på den støtten Bråthen har. Når sponsorene nå også har kommet på banen, så tenker jeg at det er klokest å si «Vi setter alt på pause og ser etter løsninger». Skiforbundet vil nok si at de har prøvd, men da har de ikke prøvd godt nok.

– Erik Røste har vært helt tyst. Kanskje han har nøkkelen. Jeg håper det, sier Li.

Skiforbundets Bretten Berg forstår at kretsene er bekymret.

– Vi tar på alvor og deler bekymringen til kretslederne når det gjelder omdømmet til Skiforbundet og alle involverte i denne saken. Vi skulle virkelig vært denne saken foruten og nå er fokus å finne en løsning, sier Bretten Berg.

Også Uno X-sjef Vegar Kulset bemerket nylig hvordan skipresident Røste har vært helt taus om den pågående konflikten.

Røste var ordknapp da han ble omringet av journalister etter et møte med skiforbundets sponsorer mandag denne uken:

Aftenposten var denne uken i kontakt med flere kretsledere i ski-Norge. Jørund Li sin egen styreleder, Steinar Berthelsen, mener at saken går ut over omdømme:

– Jeg tenker mye på det. Vi snakker om en betydelig organisasjon og skiidretten er viktig i hele Norge. Omdømme bygges opp i millimeter og rives ned i meter, sier han.

I Finnmark poengterer kretsleder Thomas Eliassen Darell at personalsaker er vanskelige, fordi en arbeidsgiver aldri kan gå ut med all informasjon offentlig.

I Sør-Trøndelag har kretsleder Torbjørn Mæhlumsveen likevel en klar forventning:

– Vi lever av omdømme og det er jeg sikker på at begge parter i denne saken tenker på. Nå trenger de en løsning, og da trenger de ro. Derfor vil jeg ikke bidra til å gjøre jobben vanskeligere ved å mene for mye akkurat nå, sier han til VG.

– Tror du det kommer en snarlig løsning?

– Vi vi noe valg, da? Jeg forventer en snarlig løsning. Det tror jeg alle kretslederne gjør, sier Mæhlumsveen.

Men i Buskerud skikrets har Jørund Li mer på hjerte:

– Endringer må til. Vi må se om vi er godt nok organisert, og om persongalleriet er godt nok. Og da må kretsene mye sterkere på banen foran neste valg. For det er opplagt at vi har et omdømmeproblem, mener han.