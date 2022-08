Klæbo kommer med to gode og én dårlig nyhet: – Var skeptisk

Johannes Høsflot Klæbo er fortsatt ikke helt friskmeldt etter skaden, men stiller til start i Toppidrettsveka.

Etter å ha trøblet med en hamstringskade i ukevis, er Johannes Høsflot Klæbo klar for å konkurrere igjen.

14 minutter siden

Pappa og manager Haakon Klæbo bekrefter overfor Adresseavisen at skistjernen vil gå torsdagens langløp (54 kilometer) på Hitra og 15-kilometeren i Granåsen lørdag under Toppidrettsveka kommende uke.

Det betyr også at Johannes Høsflot Klæbo dropper sprinten i Aure fredag. Årsaken til at han må si nei til sprinten er at skaden i hamstringen ikke helt har sluppet taket ennå – og at klassisk stil kan provosere skaden i for stor grad.