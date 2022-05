Sjekk spillerbørsen etter målfesten på Stadion

Se BTs dom etter årets beste Brann-kamp.

Bård Finne fornektet seg ikke da han kom inn. Det ble tre mål på et drøyt kvarter mot Mjøndalen!

30. mai 2022 20:50 Sist oppdatert nå nettopp

BRANN–MJØNDALEN 7–0 (1–0)

Stadion, 9. serierunde.

Mål: 1–0 Andreas Skovgaard (11.). 2–0 Kasper Skaanes (57.). 3–0 Mathias Rasmussen (60.). 4–0 Bård Finne (75.). 5–0 (Finne 77.). 6–0 Finne (87.). 7–0 Ole Didrik Blomberg (90.).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gule kort: Adrian Hansen, Mjøndalen.

Tilskuere: 9877 solgte billetter.

Oppturen: Det brune spøkelset fins ikke lenger!

Nedturen: At det tok 30 år før Brann klarte å slå Mjøndalen

Mjøndalen (4–2–3–1): Thomas Kinn – Meinhard Olsen, Leotrim Bekteshi, Adrian Hansen, Sivert Øverby – Ole Amund Sveen, Joakim Olsen Solberg – Matias Belli Moldskred, Erik Stavås Skistad, Martin Rønning Ovenstad – Benjamin Stokke

BT retter: Ved en inkurie fikk tremålsscorer Bård Finne karakteren 9. Ikke at han ikke fortjente så høy karakter - bevares - men undertegnede glemte i forbifarten at spillere må ha minst 30 minutter på banen for å bli vurdert.

5 Mathias Dyngeland Sto imot de gangene bortelaget så småfarlige ut. I perioder ganske så arbeidsløs. Snitt til nå i år: 4,7

5 Svenn Crone Høyresiden var ikke Branns giftigste, men dansken gjorde en solid nok jobb. Prikkfri pasning til 3–0. Snitt til nå i år: 5,0

6 Ruben Kristiansen Fikk bruk for farten sin ved et par anledninger, men ble sjelden utfordret. Målgivende. Snitt til nå i år: 5,2

5 Andreas Skovgaard Ikke visste vi at venstrefoten hans også er utstyrt med en lang stortå. Pirket inn åpningsmålet. Solid. Snitt til nå i år: 5,0

6 David Møller Wolfe Vanvittig driv med ball i beina. Nest sist på de to siste for Brann. Noen merkelige valg defensivt trekker ned. Snitt til nå i år: 5,3

6 Kasper Skaanes Sjefssurfer på Brann-bølgen som veltet over bortelaget fra start. Hjelpe meg, for en skuddfinte og for en avslutning.

6 Sivert Heltne Nilsen Igjen var han en viktig stabilisator på midten. Bidro også i det oppbyggende spillet. Snitt til nå i år: 5,7

7 Mathias Rasmussen Fant som oftest en medspiller med den kreative venstrefoten sin. Formspiller! Snitt til nå i år: 5,5

5 Niklas Castro Som vanlig hadde han ballen ofte - og lenge av gangen. Noen umotiverte skuddforsøk. Snitt til nå i år: 5,7

4 Aune Heggebø Kjempet og slåss på topp. Litt unøyaktig. Bommet på en kjempesjanse rett etter hvilen. Snitt til nå i år: 4,3

4 Frederik Børsting Ble løpende mye etter ballen. Svært anonym i store deler av kampen. Snitt til nå i år: 4,8

Innbyttere: