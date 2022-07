Nå skal Tour de France avgjøres: – Tre superharde dager

Tour de France går inn i sin siste uke og en offensiv Tadej Pogacar lover kamp til døren om den gule trøyen.

DUELLANTER: Tadej Pogacar i hvitt har over to minutter å ta igjen på Jonas Vingegaard i gult i løpet av den siste uken.

13 minutter siden

– Jeg er ganske selvsikker på at bena mine kommer til å være fine og at jeg kan kjøre på med en taktikk hvor jeg kan angripe fra både langt hold og kort hold. Det kommer til å bli tre superharde dager, sier Pogacar på en pressekonferanse før den siste uken.

Etter en knallhard uke i Alpene er det fjellkjeden Pyreneene som venter rytterne etter den andre og siste hviledagen.

Der står tre knallharde fjelletapper for tur, før det på nest siste etappe skal kjøres tempo hvor det er hver og én for seg selv mot klokken. Det er her kampen om sammenlagtseieren i årets ritt skal stå, og etter alle solemerker er det to ryttere det står mellom.

Danske Jonas Vingegaard og den doble mesteren, sloveneren Tadej Pogacar.

– Jeg tenker at jeg er langt bak, så vi får se. Det kommer an på bena, men hvis jeg ser en mulighet, så kommer jeg til å angripe. Det er mange sjanser i løpet av de kommende dagene, sier Pogacar.

UTKJØRT: Tadej Pogacar på toppen av Col du Granon etter å ha blitt frakjørt av Jonas Vingegaard og mistet den gule trøyen til dansken.

I fjor var han i en egen klasse og tok den gule trøya med over fem minutter ned til nettopp Vingegaard. I år derimot, er det dansken som foreløpig har overtaket.

På den 11. etappen vartet Vingegaard og Jumbo-Visma opp med et taktisk praktoppvisning som gjør at 25-åringen har to minutter og 22 sekunder ned til Pogacar. Dermed er det dansken som er klar favoritt, ifølge sistnevnte.

– Han har over to minutter ned til meg, så det er han som er den store favoritten. Jeg tror fortsatt at ryttere som er topp seks kan klatre opp på podiet og mot den gulet trøya. Vi har sett det, man kan tape mye tid på en etappe, sier Pogacar.

Den store favoritten hadde blant annet dette å si før han går inn den siste uken:

– Jeg er fortsatt ganske avslappet. Det er mer i vente, men jeg var forberedt på det. Jeg forventet faktisk at det skulle være verre, sier Vingegaard ifølge det nederlandske sykkelnettstedet Wielerflits.

JUBEL: Jonas Vingegaard jubler for sin første etappeseier i Tour de France, opp til Col du Granon på den 11. etappen.

Men selv om de to første ukene ikke har vært verre enn at en dansken har kunne tåle det, så kan det de neste dagene bli verre.

Se etappeprofilene for de tre fjelletappene i bunn av saken.

Etappe nummer 16 tirsdag byr på blant annet to førstekategorier før det skal kjøres utfor til mål i Foix. De to neste dagene venter det målgang på toppen av fjell, henholdsvis Peyragudes på den 17. etappen og Hautacam på den 18.

– De må forsvare trøya, jeg må angripe. I Pyreneene er etappene så harde at jeg tror det blir mer mann mot mann. Alle kommer til å kjøre full fart så å si fra start hver dag, sier Pogacar.

Før den siste uken har Jumbo-Visma mistet to av sine åtte ryttere. Primoz Roglic valgte å reise hjem, mens Steven Kruijswijk gikk i bakken på den 15. tappen og måtte bryte.

Dermed stiller de to lagene likt, ettersom også Vegard Stake Laengen og George Bennett måtte stå av rittet som følge av positive coronaprøver.

– Det er klart at det aldri er bra å miste to slike ryttere, men vi har fortsatt et sterkt lag. Vi skal bare gjøre vårt beste og så får vi se hvor vi ender opp, sier Vingegaard om forfallene i Jumbo-Visma.

Men i likhet med sin argeste konkurrent, Pogacar, spår dansken en kamp mann mot mann.

– I finalen blir det mann mot mann. Det har vi allerede sett på Col du Granon og Alpe d'Huez. Selv om vi også så da at man kan gjøre noe som et lag. Jeg forventer mange angrep, tidlig i Pyreneene. Det vil også bli varmt igjen. Det blir utmattende etapper, konkluderer Vingegaard.

ETAPPE 16: 178,5 kilometer fra Carcassonne til Foix.

ETAPPE 17: 129,7 kilometer fra Saint-Gaudens til Peyragudes.

ETAPPE 18: 143,2 kilometer fra Lourdes til Hautacam.