Lundby reagerer på polsk kroppspress: – Ganske ødeleggende for utøverne

De polske skihoppkvinnene har fått beskjed fra eget forbund om at de ikke får finansiell støtte dersom de har en BMI høyere enn 21. Det får Maren Lundby (27) til å reagere.

LUNDBY: Maren Lundby (27) er skuffet over det polske landslagets øvre BMI-grense på 21.

– Det er litt sånn: «er det virkelig sant at det er sånn?». For det hadde ikke skjedd i Norge i hvert fall, det er det ingen tvil om, sier Maren Lundby til VG.

Ifølge journalist Mateusz Lelen, gjengitt av Skijumping.pl, blir de polske skihoppkvinnene finansiert av forbundet dersom BMI-en er på under 21, men dersom utøverne overstiger 21, må de spytte inn penger fra egen lommebok eller klubben.

Den polske hopplegenden Adam Malysz, som nå er president i det polske skiforbundet, bekrefter BMI-grensen.

– Vi har kommet med veldig strenge regler for landslaget. Det er en veldig brutal sport. Vekt spiller en stor rolle, og det er ingen nåde. Med en BMI på 24–25 har man ingen sjanse i denne sporten, sier Malysz til Sportowefakty.pl.

Malysz viser videre til at det internasjonale skiforbundet (FIS) har en tabell for skilengde, hvor BMI-en starter på 21 og går ned til 18. Jo lavere BMI, jo kortere ski kan man ha. En utøver som er 170 centimeter høy og har en BMI på 21 (vekt på 60,7 kilo) kan ha ski som er 247 centimeter lange, mens en utøver med samme høyde og en BMI på 19 (54,7 kilo) ikke kan ha ski som er lengre enn 233 centimeter.

SKIPRESIDENT: Adam Malysz har fire individuelle VM-gull og har vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger. Nå er han president i det polske skiforbundet.

Lundby stiller seg undrende til retningslinjene til det polske landslaget.

– Det er ganske ødeleggende for utøverne fra mitt perspektiv. Man legger opp til at yngre jenter skal slanke seg for å komme inn på landslaget. Jeg ville heller gitt dem et opplegg via landslaget og hjelp på området. Det er veldig bakvendt i mine øyne, fortsetter Lundby.

Tidligere i år fikk 27-åringen hederspris for sin kamp for likestilling og for å sette søkelys på usunt kroppspress.

Folkehelseinstituttet mener at dersom en person har normalvekt, så har man en BMI på mellom 18,5 og 24,9.

Fakta BMI / KMI (Kroppsmasseindeks) «Kroppsmasseindeks (KMI) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Tidligere benyttet en gjerne høyde-vekttabeller, men i dag brukes først og fremst KMI eller på engelsk BMI - body mass index. Barn og unge må vurderes etter andre KMI-verdier enn voksne», står det FHI på sine hjemmesider. Undervekt, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) gjengitt av FHI, er en BMI på 18,4 eller lavere. Det gir lav risiko for diabetes, men økt risiko for andre helseproblemer. Overvekt er en BMI på 25,0 eller høyere og gir økt risiko for diabetes og dødelighet. Kilde: FHI/WHO. Vis mer

Szczepan Kupczak, trener for en polsk regional hoppgruppe, mener at BMI på 21 er normalt for en frisk person.

– Det er ikke det at vi krever noe fra utøverne som er uoppnåelig. Alle er enige om det, sier han i et intervju med Skijumping.pl.

Lundby mener den uttalelsen legger opp til at flere utøvere kan slutte med idretten.

– Han sier at det er helt normalt å ha en BMI på 21, men jeg vil ikke si at det gjelder for alle. Det har aldri vært normalt for meg, så jeg synes det er en litt rar måte å angripe situasjonen på når man heller kan prøve å hjelpe utøverne på området med kostholdseksperter.

Det er ikke kun den øvre BMI-grensen Maren Lundby reagerer på, men også at BMI-grensen kun gjelder for kvinnene - og ikke herrene.

– Det er veldig merkelig hvis det stemmer. Det gjør saken enda rarere. Jeg er litt sjokkert over at det er sånn, sier hun.

ALDRI: Clas Brede Bråthen sier til VG at en øvre BMI-grense aldri har vært et tema i Norge.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen hadde ikke hørt om nyheten fra Polen da VG kontaktet ham, men han sier det er en grense han sliter med å forstå.

– En øvre grense - det er jo i seg selv noe som jeg sliter med å forstå basert på at vi driver med en idrett hvor det hele tiden handler om å utvikle. Det ser ut som Polen har et stort behov for å utvikle jentedelen av satsingen sin. Da vil jeg heller prøvd å gi dem kunnskap og kompetanse om hva som skal til for å bli bedre. Det å peke på én faktor, det blir merkelig for meg, sier Bråthen.

– Hvorfor er det problematisk med øvre grense?

– Å innføre en øvre grense som kanskje kan fremprovosere en uhensiktsmessig kultur rundt det der - det fremmer jo ikke prestasjon. Det er i hvert fall aldri noe vi har diskutert i Norge rundt hvordan vi skal utvikle både gutter og jenter. Og det å sette en sånn grense for jenter alene blir i så fall noe spesielt.

– På generell basis er det alltid risikabelt å uttale meg om noe jeg ikke har god innsikt i, men generelt vil jeg si at dette er noe vi aldri har diskutert i Norge, og ikke noe som står på agendaen heller. Det er mange tanker vi har for å legge til rette for at jenter skal ønske og satse på idretten vår, men dette har aldri vært i nærheten av å være et tema, avslutter han.

Hoppkvinnene sesongåpner i verdenscupen 5. november i polske Wisła.