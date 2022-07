Blink-keeperen utvist for kjeftbruk – toppscorer Stokke inn i mål

Stjørdals-Blinks 0-3-tap for Start vil huskes best for det som skjedde rett etter pause.

Stjørdals-Blinks 0-3-tap for Start.( Arkivbilde)

17 minutter siden

Da snakket keeper David Paulmin på seg to kjappe kort og måtte erstattes av angriper Sondre Stokke.

De absurde scenene skjedde få minutter etter sidebytte. En illsint Paulmin løp demonstrativt bort til dommer Martin Berg og slang med leppa. Kamplederen dro opp det gule kortet, men det gjorde bare canadieren enda mer irritert.

Etter et par gloser til fikk ham nok et kort og marsjordre. Blink er hardt presset om dagen og hadde ingen keeperreserve på benken. Dermed var det lagets toppscorer Stokke som tok ansvar og voktet buret i nesten en hel omgang.