Bjørgen ble tatt på senga: Tårevått møte

Therese Johaug møtte Marit Bjørgen for noen dager siden for å fortelle henne at hun legger opp.

Therese Johaug og Marit Bjørgen var lagkamerater i mange år og er gode venninner i dag.

12 minutter siden

HOLMENKOLLEN: Fredag kom nyheten: Therese Johaug legger opp.

I et Instagram-innlegg skriver skidronningen at hun setter karrierestopp etter inneværende sesong. 33-åringen går dermed sitt aller siste løp på hjemmebane i Holmenkollen lørdag.