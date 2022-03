Derfor valgte Børsting Brann og Bergen

Frederik Børsting forlater klubben han «alltid» har spilt for til fordel for nedrykkslaget Brann. Her forklarer han hvorfor.

Frederik Børsting (midten) hadde med seg sin kommende kone Sarah til Brann Stadion, der paret ble vist rundt av sportssjef og landsmann Jimmi Nagel Jacobsen.

For første gang i karrieren skal Frederik Børsting (27) prøve noe nytt.

Han er det man kaller klubbmann, og klubben hans er Aalborg – en av de ledende i Danmark. Slik har det vært så lenge Frederik Børsting har vært seniorspiller.