Djokovic slo tilbake mot Ruud: – Et par nummer for stor

TORINO/OSLO (VG) (Casper Ruud – Novak Djokovic 6–7, 2–6) Casper Ruud (22) imponerte i det første settet, men fikk det til slutt vanskelig mot verdensener Novak Djokovic (34).

15. nov. 2021 17:21 Sist oppdatert 6 minutter siden

For annen gang i karrieren spilte Casper Ruud mot verdensener Novak Djokovic, og for annen gang ble det tap for nordmannen. Som i Roma for ett år siden ble det et jevnt førstesett som gikk i favør Djokovic, mens serberen ganske kontrollert vant det andre settet i ATP-sluttspillet i Torino.

– Han er et par nummer for stor, rett og slett. Det er ikke noe mer å si enn det. Han var vel ikke helt på topp i dag, og jeg kunne sikkert spilt bedre i dag også, men han er verdens beste spiller. Hvis man ikke er på topp, så får man det tøft, sier Ruud til Discovery+ etter tapet foran flere tusen tilskuere i Pala Alpitour-arenaen.

– Jeg starter bra og får egentlig den starten jeg drømmer litt om. Jeg får et break med en gang, men han viser flere ganger hvorfor han er best i verden, sier Ruud.

fullskjerm neste FIKK DET TØFT: Casper Ruud tapte mot Novak Djokovic. 1 av 3 Foto: Luca Bruno / AP

Djokovic delte ut en solid porsjon ros til Ruud etter kampen.

– Han servet veldig bra. Jeg servet veldig bra i det andre settet, og det gjorde at jeg kunne legge mer press i hans servegame. Jeg returnerte bra når jeg trengte det, jeg fikk et par viktige poeng i tiebreaket og jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg avsluttet kampen, oppsummerte Djokovic da han ble intervjuet av arrangøren.

Drømmestart

Ruud fikk en drømmestart mot Djokovic og hadde både publikum i Torino og selveste Djokovic «på gaffelen».

Allerede i kampens første game spilte Ruud seg frem til en breakball. Der presset Djokovic nordmannen tilbake, men så skled serberen da Ruud lobbet ballen over ham. Djokovic kom seg opp på bena, men mistet kontrollen og sendte ballen i nettet like etter.

– Det var viktig å komme tilbake fra fallet på breakballen i det første gamet. Jeg ledet 30–0 og så spilte han et par gode poeng. Det var veldig rart. Jeg slo en god forehand og kom inn mot nettet. Jeg hadde en ganske komfortabel smash, men jeg skled, mistet racketen og ble brutt, sa Djokovic, som kunne smile av det hele etterpå.

Tre strake serveess

Ruud spilte tidvis meget godt, og holdt serve innledningsvis og ledet 3–1. Men Djokovic brøt tilbake til 3–3 etter en dobbeltfeil av Ruud på den avgjørende serven.

Serberen tok tre games på rad og var i ferd med å ta helt over. Så klinket Ruud til med tre strake serveess og ordnet 4–4. Da Ruud utlignet til 5–5, avsluttet han med to serveess etter et herlig og dramatisk game der Djokovic hadde to settballer.

Til slutt skulle settet avgjøres i et tiebreak. Der vippet det frem og tilbake, men til slutt vant Djokovic 7–4 i tiebreaket og dermed det første settet.

Fakta Poeng og premiepenger i ATP-sluttspillet Fra gruppespillet kommer de to beste fra hver gruppe videre til de to semifinalene, hvor gruppevinnerne møter gruppetoerne. Fra gruppespillet gir hver seier 200 ATP-poeng, mens det er 400 poeng for seier i semifinalen og 500 poeng for finaleseier. Skulle en spiller gå ubeseiret gjennom turneringen, vil han få 1500 ATP-poeng. Det vil også gi god uttelling i form av premiepenger. Bare for å delta får spillerne 173.000 amerikanske dollar, rett i underkant av 1,5 millioner norske kroner. Spillerne vil få samme sum for hver seier i gruppespillet, 530.000 amerikanske dollar (4,59 millioner norske kroner) for seier i semifinalen og 1,094 millioner amerikanske dollar for finaleseier (9,48 millioner norske kroner). Skulle en spiller gå ubeseiret gjennom turneringen, vil han totalt få 2,32 millioner amerikanske dollar – like i overkant av 20 millioner norske kroner. Vis mer

Det andre settet ble langt enklere for Djokovic. Serberen brøt Ruud i åpningsgamet i settet og brøt på ny opp til en 4–1-ledelse.

Dermed hadde Djokovic full kontroll på settet og vant til slutt 6–2. Verdenseneren fått en perfekt start på ATP-sluttspillet. For Ruud er det fremdeles mulig å ta seg til semifinalen ved å komme seg blant de to beste i gruppen.

De to andre i gruppen til Ruud og Djokovic er Andrej Rubljov og Stefanos Tsitsipas.

Etter en imponerende sesong med fem turneringsseirer (alle på ATP 250-nivå) og fem kvartfinaler eller bedre på Masters 1000-nivå, er Casper Ruud første nordmann i historien som spiller i det gjeve ATP-sluttspillet.

Kun åtte av verdens beste spillere får delta, og de åtte spillerne fordeles inn i to grupper på fire spillere. Ruud er i gruppe med Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Andrej Rubljov, mens Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berrettini og Hubert Hurkacz var de fire andre spillerne som kvalifiserte seg.

Berrettini måtte trekke seg i søndagens kamp mot Zverev, og det er usikkert om han vil fortsette i turneringen. Hvis ikke, kan det gjøre at en annen italiener, Jannik Sinner, får spille i ATP-sluttspillet.

PS! Alle kampene i turneringen vises på Discovery+. Ruuds neste kamp spilles onsdag.