Kinesisk idrettsstjerne savnet: – Hvor er Peng Shuai?

2. november beskyldte Peng Shuai (35) tidligere visestatsminister Zhang Gaoli (75) for overgrep. Kort tid senere var tennisspilleren sporløst borte. Nå er hun «funnet» ifølge et brev - angivelig undertegnet Peng Shuai.

FORSVUNNET: Kinesiske Peng Shuai ble borte for to uker siden etter ytringer mot en myndighetsperson i sosiale medier.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

«Jeg er ikke forsvunnet, og ikke utrygg. Jeg har bare hvilt hjemme, og alt er bra», står det i brevet som i dag - onsdag - ble publisert av den kinesiske TV-stasjonen CGTN Europe, skriver svenske Aftonbladet.

CGTN Europe hevder uttalelsene er undertegnet med Peng Shuais navn - to uker etter at hennes plutselige forsvinning vakte sterke internasjonale reaksjoner fra blant andre tennisorganisasjonen WTA - som nå får kritikk av Peng Shuai i hennes «her er jeg»-brev:

«Hallo alle sammen, dette er Peng Shuai. Den siste tids nyheter som ble publisert på WTAs hjemmeside har hverken blitt bekreftet eller verifisert av meg, og har blitt sluppet uten mitt samtykke. Innholdet, inkludert anklagene om seksuelt overgrep, stemmer ikke».

WTAs toppsjef Steve Simon lar seg ikke berolige. Tvert imot. I en uttalelse i kjølvannet av brevet, skriver han blant annet: «Uttalelsen publisert av det statlige kinesiske mediet angående Peng Shuai bare forsterker mine bekymringer når det gjelder hennes sikkerhet og oppholdssted.»

Simon understreker at han har vanskelig for å tro at hun «faktisk» har skrevet e-posten hun har sendt til WTA.

35 år gamle Shuai omtales som en av Kinas største sportsprofiler. I 2014 var hun rangert som verdensener i double. Hun har også gjort seg bemerket i single som nummer 14 i verden på sitt beste.

2. november postet Shuai en melding i det sosiale mediet Weibo. 35-åringen skrev at hun var blitt utsatt for overgrep av Gaoli, som har vært et høytstående medlem av Det kinesiske kommunistpartiet KKP i en årrekke.

Han var også involvert da Beijing sikret seg OL for 2022, som arrangeres i februar neste år. I 2018 skal han ha voldtatt Shuai mens hans egen kone var vakt, hevdet hun i innlegget. Hun skrev også at de to skal ha hatt et «av og på»-forhold som Gaoli holdt hemmelig.

– Jeg samtykket aldri. Jeg gråt hele tiden, skrev Shuai for to uker siden.

Kort tid senere ble posten slettet, og ingen har siden hørt fra tennisspilleren - før brevet ble omtalt nå, onsdag.

Aslak Paulsen er generalsekretær i Norges Tennisforbund. Han reagerer kraftig.

– Det er oppsiktsvekkende. Hun har tydeligvis ikke hatt mulighet til å utfordre noen på dette eller å gi uttrykk for det hun mener. Hun blir tiet i hjel. Ytringsfriheten er ikke-eksisterende. Det er totalt uforståelig og uakseptabelt, sier Paulsen til VG.

Han ble intervjuet før brevet ble kjent.

I MIDTEN: Den kinesiske kunstløperen Zhang Hong var med daværende visestatsminister Zhang Gaoli da logoen for Beijing-OL i 2022 ble presentert i 2017. Til høyre står nestlederen i styret for Kinas olympiske komité, Yu Zaiqing

I timene etter Shuais melding i sosiale medier for to uker siden, ble kontoen hennes på «Weibo» skjult, ifølge The Guardian. Den engelske avisen skriver at også navnet hennes og ordet «tennis» ble blokkert i søkemotorene i Kina.

Etter at Shuai forsvant har flere organisasjoner og kjente personer etterlyst henne. Den japanske tennisstjernen Naomi Osaka (24) gikk onsdag ut på sin egen Twitter-side og spurte hvor kollegaen hennes var.

– Sensurering er aldri greit. Jeg håper Peng Shuai og hennes familie er i trygghet og OK. Jeg er sjokkert over den nåværende situasjonen. Jeg sender kjærlighet hennes vei. Hvor er Peng Shuai? spør japaneren.

BESKYLDT FOR OVERGREP: Tidligere visestatsminister Zhang Gaoli avbildet i 2014.

I Norges Tennisforbund har de også mange ubesvarte spørsmål.

– Hva har skjedd med en dame som har vært veldig modig? Jeg tenker at de store organisasjonene virkelig må på banen og få svar, i den grad det er mulig å få det. Dette har jo skjedd med journalister og andre tidligere, sier Paulsen.

– Shuai har vært ekstremt modig i en totalitær stat som Kina. Det er også bra at idrettsprofiler rundt omkring begynner å stille spørsmål ved styresettet og ytringsfriheten som virker ikke-eksisterende. Det tror jeg vil ha stor betydning. Ingen skal dømmes før vi har alle fakta på bordet, men at saken blir dysset ned på denne måten, betyr at man har truffet en nerve, hevder Paulsen.

Generalsekretæren ber blant annet Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å legge press på kinesiske styresmakter.

Paulsen spør hvordan Kristin Kloster Aasen forholder seg til saken. Hun er et av 15 styremedlemmer i IOC og er i tillegg en del av styret til Norges idrettsforbund, hvor hun tidligere har vært visepresident.

GENERALSEKRETÆR: Aslak Paulsen er rystet over forsvinningen til den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai.

Kloster Aasen ble valgt som medlem av IOCs eksekutivkomité i sommer. Etterpå uttalte IOC-æresmedlemmet Gerhard Heiberg følgende til VG:

– Dette valget gir Kristin makt. Sitter du i styret i IOC, så kan du påvirke. Det er viktig sett med norske øyne.

Da VG spør hvordan hun mener man kan få svar fra kinesiske myndigheter i en sak som dette, innleder Kloster Aasen slik:

– Som IOC-medlem er mitt svar at vi er eier av lekene. Det er innenfor området for gjennomføringen av lekene at vi har et ansvar for å sørge for at man opprettholder de forpliktelsene man har som arrangør. Jeg har ikke noe anliggende med tanke på å henvende meg til kinesiske myndigheter. Det ligger utenfor vårt virksomhetsområde i IOC. Vi har kontakt med organisasjonskomiteen om planlegging og gjennomføring av lekene, sier Aasen, før hun legger til:

– Uten at denne saken nødvendigvis er definert som et politisk anliggende, kontakter ikke vi politiske myndigheter i Kina om noe som ikke angår lekene våre.

IOC-STYREMEDLEM: Kristin Kloster Aasen avbildet under OL i Sør-Korea i 2018.

– Vil det ikke være mulig for dere å ta kontakt, høre hva som foregår og bruke den makten dere har for å få svar?

– Nei. Vår innflytelse overfor dem vi samarbeider med i Kina går overfor organisasjonskomiteen, ikke kinesiske myndigheter. De er ikke en avtalepart med oss om gjennomføringen av OL. Det er viktig å holde det klart.

– For vi har et ønske om å ikke være en politisk aktør. Det betyr ikke at vi ikke har en mening om det som skjer i ulike land, men som global bevegelse er vi opptatt av at vårt ansvar handler om lekene og de forpliktelsene arrangøren har.

– Forstår du at personer kan mene at dere bevisst velger å ikke se det som foregår her?

– Det kan man i og for seg sikkert se på som man vil, men jeg mener at vi tar et veldig ansvar for det som skjer i regi av lekene, uansett hvilket land vi er i, for at det skal bli gjennomført på en ordentlig måte innenfor de forpliktelsene som vi har lagt til grunn og arrangøren har påtatt seg.

– Vi har ikke et selvstendig anliggende til å kritisere myndigheter i enkeltsaker, men vi benytter muligheten der vi kan til å være bevisst på ulike problemstillinger. Jeg syns at vi tar et ganske stort ansvar.

– Hva har dere i IOC diskutert internt og hva har dere diskutert med den kinesiske arrangøren? Hvordan ser dere på ytringsfriheten i Kina – eller mangelen på sådan?

– Det er en arrangøravtale mellom IOC og organisasjonskomiteen hvor de forplikter seg til det vi legger til grunn, som tilgang til internett og kommunikasjonsplattformer under lekene. Det garanterer de.

– Hva syns du om situasjonen som har oppstått med tennisspilleren som er forsvunnet og det kort tid før OL?

– Jeg tenker at innenfor det jeg er med på å ha ansvaret for så er jeg veldig opptatt av at man tar de forpliktelsene man har påtatt seg som arrangør og forvalter det på en ordentlig måte. Du spør meg som IOC-medlem og jeg svarer som IOC-medlem.

– Hvordan opplever du at dere i IOC benytter dere av den store innflytelsen dere har i viktige verdispørsmål?

– Jeg syns vi benytter oss av den på en veldig aktiv og dynamisk måte. Vi er opptatt av at våre fremtidige arrangører forplikter seg til avtaleverk som vi gjensidig etablerer og at lekene blir gjennomført på en måte som alle kan identifisere seg med.

SAVNET: Ingen vet tilsynelatende hvor Peng Shuai er.

Verdens beste mannlige tennisspiller, Novak Djokovic (34), uttalte seg om Shuai-forsvinningen tidligere denne uken.

– Det er sjokkerende at hun er savnet. Jeg håper hun blir funnet. Det er bare fryktelig. Jeg kan bare forestille meg hvordan familien hennes har det.

Også Det kvinnelige tennisforbundet (WTA) er rystet. De har bedt kinesiske styresmakter om svar. De skal ha fått beskjed fra det kinesiske tennisforbundet at alt står bra til med Shuai, uten at det er bekreftet.

– Peng Shuai og alle kvinner fortjener å bli hørt, ikke sensurert. Hennes anklager om oppførselen til den tidligere kinesiske lederen om seksuelt misbruk, må bli tatt på største alvor.