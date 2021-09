Björn Borg om Ruud: – Han har en stor fremtid

Casper Ruud (22) får æren av å spille i åpningskampen i Laver Cup. Kaptein Björn Borg (65) er full av lovord om nordmannen.

SPILLER FOR EUROPA: Casper Ruud blir den første norske deltageren i Laver Cup.

I Laver Cup møtes Europa og et lag fra resten av verden. Under pressekonferansen i forkant av turneringen, spurte VG den svenske tennislegenden om hva han synes om Casper Ruuds spill i 2021 og det faktum at nordmannen blir den første spilleren fra Norden som deltar i lagturneringen.

– Jeg er veldig glad på Caspers vegne. Han har hatt en strålende sommer, og selv om han også spilte bra forrige år, så har han spilt ekstremt bra i år. Jeg er glad for å ha ham på laget, sier Borg, før han gikk videre på det faktum at Ruud er første nordiske spiller i Laver Cup.

– Nordmenn og svensker er som dette. Vi liker ikke hverandre så mye, sier Borg, og peker med fingrene tett mot hverandre, og legger raskt til at det var en spøk.

– Nå er han rangert som nummer ti i verden, og han har en stor fremtid, oppsummerer Borg.

TEAM EUROPA: Fra venstre: Casper Ruud, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, lagkaptein Björn Borg, Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas og Andrej Rubljov.

Fredag og lørdag i forrige uke var Casper Ruud toneangivende for det norske laget som slo Usbekistan 3–1 på hjemmebane i Davis Cup.

Mandag morgen reiste han mot Boston i USA for å delta i en annen lagturnering, denne uken for et europeisk stjernemannskap mot et lag fra resten av verden. Det europeiske laget, med blant andre US Open-vinner Daniil Medvedev, stiller som store favoritter.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Ruud får æren av å spille den første kampen i årets turnering, hvor nordmannen skal spille mot amerikaneren Reilly Opelka.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir morsomt å starte det hele, og jeg er sikker på at jeg vil være nervøs før jeg skal ut på banen, men jeg har strålende lagkamerater og de har delt av sin erfaring. Jeg tror vi har en god plan, så forhåpentligvis kan jeg sørge for at Europa får en god start. Jeg er spent og klar for å debutere, sier Ruud på pressekonferansen.

Ruud slo Opelka i «en merkelig kamp» i Masters 1000-turneringen i Cincinnati i august:

Laver Cup ble spilt for første gang i 2017. De tre foregående utgavene har alle endt med europeisk seier. Av de tolv spillerne som er med i årets turnering, er ti av dem rangert topp 20 i verden.

– Jeg synes den har blitt tatt imot veldig bra. Det ble spilt for første gang i 2017, så det er en veldig ung turnering. Det er et morsomt konsept for tennis, hvor ting ikke er så viktige og det ikke er noen rankingpoeng. Det er litt friere spill, selv om lagene gjerne vil vinne. De får jo også godt med penger for å stille opp og det er god reklame for utøverne som tennisspillere. At Ruud får være med er en kjempereklame for ham, sier Discovery+’ tenniskommentator Christer Francke til VG.

MORO MED LAGKAMERATENE: Casper Ruud (nummer tre fra venstre) under en fotoseanse onsdag. På pressekonferansen torsdag spøkte Andrej Rubljov (første fra høyre) at han ikke ville ha råd fra Ruud underveis i kampene fordi Ruud var «for smart for ham».

Francke var selv en del av det norske Davis Cup-laget på 90-tallet, men er klar på at det er stor forskjell på de to lagturneringene.

– Davis Cup er jo et landslag, mens dette er et sammensatt lag. Det å spille på lag er noe tennisspillerne ikke er vant til, men jeg tror Laver Cup blir større og større etter hvert. Det er helt klart noe annet å spille lag enn individuelt, og det er mange som blomstrer i lag. For Casper tror jeg det er prestisje å være med, bli tatt ut og få spille mot og med noen av de beste spillerne i verden i en kul setting, mener Francke.

Fakta Dette er Laver Cup Første utgave av Laver Cup ble arrangert i 2017 og ble arrangert årlig de tre første årene, før det ble utsatt på grunn av coronaviruset i 2020. Europa har vunnet alle de tre foregående utgavene av Laver Cup. Turneringen er inspirert av golfturneringen Ryder Cup, hvor et europeisk lag møter et amerikansk lag annethvert år. Laver Cup er oppkalt etter Rod Laver. Den nå 83 år gamle australieren er blant tennissportens største legender og har vunnet elleve Grand Slam-titler. Laver er den eneste singlespilleren (menn og kvinner) som har vunnet alle de fire Grand Slam-turneringene i løpet av samme kalenderår to ganger, noe han klarte i både 1962 og 1969. Totalt spilles det tolv kamper i Laver Cup – ni singlekamper og tre doublekamper i følgende format:

Fredag 24. september: Tre singlekamper og én doublekamp.

Lørdag 25. september: Tre singlekamper og én doublekamp.

Søndag 26. september: Tre singlekamper og én doublekamp. Hvert lag består av seks spillere og alle spillerne skal spille én singlekamp i løpet av de to første dagene, og kan maksimalt spille to singlekamper i løpet av turneringen. Minst fire av spillerne må spille double. Hvem som spiller i hvilke kamper avgjøres av lagkapteinene. For seier i fredagens kamper gis det ett poeng, for seier i lørdagens kamper gis det to poeng og seier i søndagens kamper gir tre poeng. For å vinne må et lag få 13 poeng eller mer og dermed vil ikke konkurransen kunne bli avgjort før søndagens kamper. I årets turnering stiller følgende utøvere (verdensranking i parentes):

Europa:

Daniil Medvedev (2)

Stefanos Tsitsipas (3)

Alexander Zverev (4)

Andrej Rubljov (5)

Matteo Berrettini (7)

Casper Ruud (10) Resten av verden:

Felix Auger-Aliassime (11)

Denis Shapovalov (12)

Diego Schwartzman (15)

Reilly Opelka (19)

John Isner (22)

Nick Kyrgios (95) Vis mer

