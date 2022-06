Opplysninger til VG: Ski-VM likevel på NRK i 2023 og 2025

Viaplay har solgt blant annet rettighetene til de neste to ski-VM til NRK. Det betyr at blant annet ski-VM i Trondheim vil gå på NRK.

VM 2021: Den dramatiske femmila der Johannes Høsflot Klæbo gikk først over mål foran Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov - men der Iversen ble sittende igjen med gullmedaljen.

20. juni 2022 09:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er strålende fornøyde med at VM i nordiske grener blir å se på NRK neste år og i 2025 på hjemmebane i Trondheim. Vi vet at store mesterskap er viktig for alle vintersportfans i Norge, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i en pressemelding.

VM i nordiske grener for 2023 går i Planica i Slovenia, mens VM i 2025 som kjent går i Trondheim.

Trondheim-VM var ventet å bli en stor begivenhet for Viaplay, men nå kommer altså VM i langrenn, kombinert og hopp likevel til å gå på NRK.

Etter det VG forstår vil Viaplay fortsatt kunne sende ski-VM på sine digitale flater.

Viaplay har siden sist vinter hatt rettighetene til blant annet nordiske grener, og VM i 2023 og 2025 var en del av pakka da de våren 2019 kjøpte disse rettighetene.

Pakken som Viaplay kjøpte i 2019, gjaldt ikke renn i Norge, Østerrike og Sveits. NRK og TV 2 har disse rettighetene.

Vinter-OL i 2022 gikk på Discoverys kanaler. Det samme gjorde vinter-OL 2018 og sommer-OL 2021. Discovery har også sommer-OL 2024.

Viaplay overtar høsten 2022 Premier League-rettighetene, som TV 2 tidligere har hatt: