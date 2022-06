Ski-VM likevel på NRK i 2023 og 2025: – Gleder meg enormt

NRK og Viaplay har blitt enige om en avtale som sikrer statskanalen senderettighetene til de neste to ski-VMene i Planica neste år og Trondheim i 2025.

VM 2021: Den dramatiske femmila der Johannes Høsflot Klæbo gikk først over mål foran Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov - men der Iversen ble sittende igjen med gullmedaljen.

I NRK ble nyheten naturlig nok godt mottatt.

– Det føles veldig bra. Jeg ble glad på vegne av langrennssporten, sier NRKs profilerte ekspert, Fredrik Aukland, til VG.

– Det at VM på ski, spesielt mesterskapet i Trondheim, blir sendt på NRK får en stor betydning. Vi vil få mer mediedekning, oppmerksomhet og bidra til økt interesse rundt det.

Ekspertkollega, Torgeir Bjørn, sier dette:

– Det er en gledens dag. Det blir nok et ekstra intervalldrag på dagens treningstur for å feire, sier han og fortsetter:

– VM i Trondheim i 1997 var en enorm opplevelse. Det å få et ski-VM tilbake til trønderhovedstaden 28 år etterpå, det er nesten ubeskrivelig deilig.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her under en trening under VM i Oberstdorf i 2021.

– Ikke lett å følge med

Begge de to ekspertene er opptatt av at de nordiske grenene er tilgjengelig for alle.

Aukland har som veldig mange andre registrert at det er vanskeligere å følge hopp, kombinert og langrenn de siste årene. De har gått på ulike plattformer og ulike kanaler gjennom den siste vinteren. Da ble vintersport sendt på TV 2, NRK, Viaplay og Discovery.

Samtidig har det vært store fall i medlemstallene i Norges Skiforbund de siste to årene.

– Selv folk som er interessert synes ikke det er lett å følge med. Jeg tror langrenn er tjent med at det blir lett tilgjengelig. For min egen del så ser jeg frem til og gleder meg enormt til VM. Det er et privilegium å få formidle noe av det gjeveste vi har innen norsk idrett, sier Aukland.

– Det er selvfølgelig viktig for NRK å ha de største idrettsbegivenhetene. Så tror jeg det er gunstig og nødvendig for skisporten å være på en allmennkringkasterkanal som NRK, sier Bjørn.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her avbildet under et skytterstevne sommeren 2021.

Sikret seg nesten alt av vintersport

VM i nordiske grener for 2023 går i Planica i Slovenia, mens VM i 2025 som kjent går i Trondheim.

Det vakte oppsikt da Viaplay i 2019 sikret seg det meste av vintersportrettighetene til NRK. Spesielt VM i Trondheim var ventet å bli en stor begivenhet for mediegruppen. Nå er de altså enige med NRK om å dele rettighetene.

Pakken som Viaplay kjøpte i 2019, gjaldt ikke renn i Norge, Østerrike og Sveits. NRK og TV 2 har disse rettighetene. Sveits er en del av Viaplay-pakken kommende sesong.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier i en pressemelding at de er strålende fornøyd med avtalen.

– Vi vet at store mesterskap er viktig for alle vintersportfans i Norge, sier hun.

– Det er en strålende nyhet for norsk skisport og god nyhet for alle som er glad i skisporten. NRK har en unik erfaring når det gjelder å produsere langrenn kombinert og hopp. Så nå kan norske tv-seere se frem til nye store tv-øyeblikk, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NRK.

Vinter-OL i 2022 gikk på Discoverys kanaler. Det samme gjorde vinter-OL 2018 og sommer-OL 2021. Discovery har også sommer-OL 2024.

Viaplay har siden sist vinter hatt rettighetene til blant annet nordiske grener, og VM i 2023 og 2025 var en del av pakka da de våren 2019 kjøpte disse rettighetene.

