Regelverk stanset livreddere fra å hente opp besvimt artistsvømmer

Artistsvømmer Anita Alvarez fra USA besvimte under solokonkurransen i VM i Budapest onsdag, men ble ikke hentet opp av livreddere. Årsaken skal være en regel.

Anita Alvarez måtte hentes ut av bassenget etter at hun besvimte under sin solokonkurranse i VM. Fredag blir det tatt en avgjørelse om hun skal delta i resten av konkurransen i Budapest.

NTB

11 minutter siden

– Ifølge reglene får bare badevaktene hoppe uti bassenget etter fysisk signal fra dommerne, forteller VMs sikkerhetssjef Béla Merkely til svenske Aftonbladet.

Regelen eksisterer for å unngå at konkurranser blir avbrutt på grunn av mulige misforståelser, men Merkely innrømmer imidlertid at dommerne ikke reagerte raskt nok da Álvarez besvimte.

Merkerly sier videre at vaktene forsto alvoret og grep inn da de så treneren hoppe ut i bassenget. Alvarez ble reddet av treneren Andrea Fuentes, som stupte uti da hun så Alvarez ligge på bunnen av bassenget.

Artistsvømmeren fikk legehjelp i svømmehallen og skal være i god form, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge lagets lege Alyssa Jacobs har Alvarez besvimt også tidligere i karrieren.