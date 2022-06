Vips suspendert: – Dennis mister en av sine største konkurrenter

Red Bull har suspendert Formel 2-fører Jüri Vips (21) grunnet en etterforskning av rasistiske utsagn. Det kan være med på å gjøre veien mot Formel 1 litt lettere for Dennis Hauger (19).

KONKURRENTER: Dennis Hauger (t.h.) mister en av sine største rivaler nå som Jüri Vips (t.v.) er suspendert.

22. juni 2022 22:30 Sist oppdatert nå nettopp

Suspensjonen til Vips skyldes et utsagn i sosiale medier, som nå etterforskes av Red Bull. Det sirkulerer nå et klipp på internett av føreren som sier N-ordet på en direktesendt spillstream.

– Jeg ønsker å komme med en uforbeholden unnskyldning for den støtende ordbruken jeg brukte under en direktesendt gaming-stream tidligere i dag. Språkbruken er fullstendig uakseptabel og reflekterer ikke mine verdier og prinsipper, skriver Vips i en melding på Instagram.

Han skriver videre at han dypt angrer på sine handlinger, og at han vil samarbeide med etterforskerne så godt han kan.

– Det er en veldig kjedelig sak. Han har sagt noe man absolutt ikke skal si. Det er bra Red Bull reagerer så kjapt som de gjør, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Foreløpig har ikke Red Bull kommet med noen uttalelse på lengden på suspensjonen.

– Det blir spennende og se hva Red Bull kommer til å gjøre. Det vet vi ikke helt ennå, kommer de til å kaste han ut for alltid, eller bare suspendere han i en lengre periode, sier Gulbrandsen.

Vips kjører for Hitech Grand Prix i Formel 2, og konkurrerer derfor mot Hauger, som er på Prema Racing. Begge ungguttene er en del av Red Bull-akademiet.

– Jüri Vips var før Dennis i køen på et vis. Han er reservekjører for Red Bull i Formel 1. Han kjørte den ene fredagstreningen for Red Bull i Spania. Han er en eldre og mer erfaren kjører. Så det er klart at Dennis mister en av sine nærmeste konkurrenter, men det er også mange andre unge talenter om beinet.

Den tidligere motorsportutøveren trodde før sesongen at Hauger kom til å kjøre Formel 1 i 2024. Det har ikke endret seg etter starten i debutsesongen i Formel 2.

– I 2024 vil han ha hatt to sesonger i formel 2. Neste sesong kan han være enda høyere oppe. Jeg tror at det er en viss sjanse for at det blir et ledig sete i Alpha Tauri i 2024, sier han.

Scuderia Alpha Tauri er søsterlaget til hovedlaget Red Bull Racing. Kjørerne til Scuderia Alpha Tauri har derfor blant de enkleste inngangen til å komme på et av de beste Formel 1-lagene i verden.

Hauger ligger på femteplass i sammendraget i Formel 2, og Gulbrandsen er mektig imponert over det han har sett.

– Hvis jeg skal bruke ett ord så er det «kjempebra». Han har vist at han tilhører toppen fra dag en. Og så har han gjort noen feil, laget har gjort feil og løpsledelsen har også straffet han noen ganger. Men når de problemene ikke har vært der så har han vært i toppen, avslutter Gulbrandsen.