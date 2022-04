Tore vs Cecilie: Slik svarer de om fremtidens RBK

Vi ga RBKs styrelederkandidater elleve spørsmål om stort og smått i Rosenborg. Dette er hva de svarte.

Cecilie Gotaas Johnsen er valgkomiteens innstilling mens Tore Strømøy er varslet som benkeforslag.

I dag 18:00

Tore Strømøy: – Først trenger jeg å snakke med alle ansatte, lære dem å kjenne, vite hvordan de har det og hva de tenker. Jeg vil lære mest mulig om klubbens liv for å vite hva man bør ta tak i, hvor skoen trykker. Sørge for at alle jobber mot samme mål: Å gjøre RBK til Norges beste lag igjen. Klubben har jo så mye kompetanse både i og utenfor brakka som vi må benytte. Jeg ønsker også å gjøre klubben mer folkelig, åpen, og få inn mer humør. Vi trenger hele Trøndelag med oss for å ta tilbake trona, derfor må vi bedre kommunikasjonen utad.