Riise før Toppserien-debuten med Avaldsnes: – Ekstrem lojalitet

John Arne Riise var tilbake for fullt i fotballsøkelyset da Toppserien avholdt kick off-seanse med alle de ti lagene.

John Arne Riise er hovedtrener for Avaldsnes i Toppserien. Her sammen med Carina Olset under en seanse på Ullevaal stadion.

NTB-Espen Hartvig

7 minutter siden

Han deltok i en plenumsseanse på Ullevaal stadion før det fortsatte med en rekke intervjuer for ham.

Riise overtok Avaldsnes i vinter etter at han startet trenerkarrieren med herrelaget til Flint. Det endte med nedrykk.

Avaldsnes er ikke regnet blant de heteste lagene i serien i år. Riise har vært i jobben i to og en halv måned.

– Jeg skal innrømme at jeg måtte ringe rundt og sjekke litt før jeg sa ja. Var det riktig med tanke på min fremtidig trenerkarriere? Svaret ble 100 prosent ja, sier Riise.

Ekstremt

– Det er fantastisk hvordan jentene stiller opp. Det var ingen syting da jeg vekket dem 06.00 for løpetur halv sju i Spania nylig. Lojaliteten hos spillerne i Avaldsnes er ekstremt høy, men jeg har merket at det er litt mer følelser hos jenter enn gutter når vi snakker sammen ansikt til ansikt.

TV 2 følger Riise og Avaldsnes tett denne sesongen. Og seerne kommer til å få en nært inntrykk av hverdagen i klubben.

– John Arne er et helt vanlig menneske som oss alle. Han stiller krav, og på Marbella hadde vi tre økter på en dag. Han setter krav og vet hva som skal til. Det er inspirerende, sier Avaldsnes-spiller Hanna Dahl.

Grep

Toppseriens format endres denne sesongen. Etter 18 serierunder går de fire beste lagene inn i et topp-sluttspill. Der starter grunnserievinneren med seks poeng, toeren fire, treeren to og fireren ingen. De to beste får plass i Champions League.

De seks resterende klubbene har også et sluttspill der de to beste lagene fra 1. divisjon også er med. Alle starter uten poeng. De to dårligste lagene rykker ned. Treeren må ut i et omspill for å overleve

– Jeg er sjeleglad for formatet, egentlig. Man rykker ikke ned etter 18 kamper. Jeg har en snittalder på 19 år blant mine jenter og trenger tid for å bygge laget, sier Riise.

Slik spilles første serierunde, søndag (alle kamper 15.00): Arna-Bjørnar – Lyn, LSK Kvinner – Kolbotn, Rosenborg – Avaldsnes, Røa – Brann.

Mandag: Vålerenga – Stabæk 20.00.