Var langt nede for halvannen uke siden - slo tilbake med seier: – Fryktet sesongen skulle gå til helvete

Bjørn Magnussen slo kraftig tilbake etter skadeproblemene som gjorde at han måtte stå over verdenscupen i Polen. 23-åringen suste inn til seier og sin beste tid på norsk is.

Etter å ha slitt med skader, slo Bjørn Magnussen tilbake i Stavanger.

Nå nettopp

SØRMARKA ARENA: – Utrolig deilig! For halvannen uke siden satt jeg på rommet mitt i Oslo og var lei meg for å måtte stå over i Polen. Det var tungt, men jeg har vært gjennom en del skader tidligere og vet hvordan jeg skal takle det. Jeg vet at jeg alltid har kommet sterkere tilbake, sier han til Adresseavisen inne i pressesonen på Sørmarka Arena.

Det var en tydelig fornøyd 23-åring som møtte avisen etter å ha klinket til med tiden 34,928 på 500 meter i B-klassen. Neven ble knyttet, og tiden resulterte i seier foran russiske Ruslan Murashov (34,97) og italienske Jeffrey Rosanelli (35,22).