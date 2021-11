Kristoffersen usikker på viktig skivalg

Alpinprofilen Henrik Kristoffersen (27) er inne i siste vinter av avtalen med skimerket Rossignol. Han vet ikke hva slags ski han står på neste sesong.

KRITIKK: Henrik Kristoffersen ga skimerket Rossignol hard tilbakemelding sist vinter.

– Det gjenstår å se. Så vidt jeg vet, er det noen små klausuler i avtalen man kan bruke. Men det er ikke noe jeg tenker mye på akkurat nå, sier Kristoffersen til VG.

27-åringen fra Rælingen var sist vinter åpen om misnøye med skimerket Rossignol, som han har kjørt på i en årrekke, etter enkelte renn. Og han er tydelig på at han ønsker bedring denne sesongen.

– Frem til nå i karrieren har jeg skrevet under en avtale ett år før den gjeldende kontakten har gått ut. Det er ingen hemmelighet at jeg slet med «setup-en» i fjor, så da venter vi og ser hvordan det går i år. Vi får se når avtalen går ut, sier Kristoffersen.

Nordmannens tidligere rival Marcel Hirscher har lansert sitt eget skimerke – Van Deer. Det er ikke aktuelt å prøve for Kristoffersen.

– Ifølge faren hans var de skiene ganske dårlig i Sölden, så det vet jeg ikke altså. Det blir neppe noe, sier Kristoffersen og ler.

Andre norske profiler som Kjetil Jansrud kjører på Head, mens Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen sverger til Atomic. Verdensmesteren i slalåm, Sebastian Foss-Solevåg, benytter Voekl.

Kristoffersen ble nummer 14 under storslalåmen i sesongåpningen i Sölden. Søndag venter pararellslalåm i Lech – neppe Kristoffersens favorittdisiplin.

Det store høydepunktet ved siden av verdenscupen er OL i Beijing i februar. Det hersker stor usikkerhet om hvordan forholdene i alpinanlegget blir.

200 snøkanoner er installert for å lage kunstsnø til alpinanlegget i Yanqing, ifølge Inside the Games. Det er ikke langt unna ørkenen og det er spenning rundt hvordan snøen vil bli. Særlig om det blir mye vind.

– Det er vel ingen av de som skal til OL som har vært der, så det er likt for alle. For min del var det litt det samme under OL i Pyeongchang og i Sotsji. Det er ganske tørt klima, og ørkenen er ikke så langt unna. Da blir snøen tørr og aggressiv. Vi må finne rett setup på utstyret, sier Kristoffersen.

– Jeg tror det skal gå ganske greit, men man har aldri garantier.