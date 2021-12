Ny UFC-mester i natt: – Den største overraskelsen i sportens historie

Amanda Nunes (33) har vært en av historiens mest overlegne mestere i UFC. Men i nattens oppgjør leverte Julianna Peña (32) en prestasjon som fikk kommentator Joe Rogan (54) til å ta helt av.

MESTERENS FALL: Amanda Nunes (t.v.) fikk rett og slett juling av Julianna Peña.

– Det er den største overraskelsen i sportens historie! brølte Rogan etter at Nunnes hadde «klappet ut» som følge av Nunes’ «rear naked choke» da halvannet minutt gjensto i andre runde.

Velkjente Rogan brølte omrent det samme da Holly Holm knuste Ronda Rousey foran 50.000 tilskuere i Australia for seks år siden.

Nattens bombe har da også mange likhetstrekk med den overraskelsen - først og fremst at mesteren har virket «uslåelig».

Sommeren 2016 tok brasilianske Nunes tittelen i bantamvekt fra Miesha Tate. Siden da har hun vært helt overlegen og feid unna all motstand. Hun ydmyket også Rousey, og sørget for at hun aldri kom tilbake i MMA-buret.

Det er tre år siden Nunes gikk opp i fjærvekt og ble den første til å knuse tilsynelatende uslåelige Cris Cyborg. Deretter fikk Holm juling, og det har rett og slett vært mangel på motstand for Nunes.

AVGJØRELSEN: Her markerer Amanda Nunes at hun gir seg, og Julianna Peña er ny UFC-mester i bantamvekt.

Så da Peña fikk sjansen regnet de fleste med at det skulle bli ny «lett match». Det så da også slik ut i første runde, for Nunes virket skarpere i stående, og dominerte på bakken. Peña kom seg igjennom runden, og i den andre skiftet kampbildet.

Peña ble stående mot Nunes og pepret henne med «jabber». Nunes virket tidlig rystet, og tok imot den ene slagkombinasjonen etter den andre. Peña tok ned den brasilianske mesteren, tok ryggen hennes og avsluttet kampen.

– Gratulerer til Julianna. Hun er en kriger, Nå skal jeg tilbake til gymmet, trene og komme tilbake. Vi ses igjen, sa Nunes oppe i ringen.

BEHOLDT TITTELEN: Charles Oliveira vant nattens kamp mot Dustin Poirier. Dette er fra andre runde der mesteren ligger øverst.

I den andre tittelkampen på stevnet i Las Vegas forsvarte brasilianske Charles Oliveira tittelen i lettvekt da han vant mot amerikanske Dustin Poirier.

Poirier hadde overtaket i en førsterunde som ble gjennomført i et voldsomt tempo. Men i andre runde kontrollerte Oliveira «alt» på bakken, og i starten av tredje runde tok han ryggen til Poirier og avsluttet med «rear naked choke». Det var Oliveiras 15. submission-seier i UFC, og ingen har klart det like mange ganger som 32-åringen.

Dermed ble det en nedtur for Poirier, som kom fra to seirer mot legenden Conor McGregor.